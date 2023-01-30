العدواني: لا رفع للرسوم الجامعية ولا يجوز حجز شهادة التخرج

الأولى

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور حمد العدواني قرارا وزاريا حول رسوم الخدمات الطلابية والانشطة المكتبية والرسوم الاخرى في الجامعات الخاصة.

وأفاد القرار بأنه يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة ولا يجوز فرض رسوم اضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات وورش عمل ومستلزمات علمية وتكنولوجية وخلافها). وذكر انه يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة التي تمارس نشاطها التعليمي التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور خمسة اعوام على اخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة».

وحدد القرار البنود المسموح بها للرسوم الاخرى ومقدارها حيث أوضح انه «لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة او اجراءات اكاديمية مثل الاطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات» كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية إلزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية او سداد رسوم اضافية او مقابل خدمات اضافية.

واشار الى انه يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها، مضيفا انه لايجوز للمؤسسة التعليمية الزام الطلبة بالتوقيع على تعهد واقرار بدفع رسوم اضافية او حجز شهادات التخرج.