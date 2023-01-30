«العاجل من الأمور».. عرقلت الإصلاحات

الأولى

قالت مصادر لـ «النهار»، إن مرحلة «تصريف العاجل من الأمور»، تجمد الإصلاحات الاقتصادية الملحة والعاجلة، التي ترتبط بإقرار مشاريع قوانين تحتاج الى توافق بين السلطتين.

وبينت أن مشروع قانون الدين العام وتعديلات قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص هما قاطرة الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها المواطن منذ فترة طويلة.

واستدركت بالقول، ان تأخر تلك القوانين بمثابة وأد للتطلعات التنموية التي تنشدها الكويت، وأن ما يزيد الجمود هو غياب اتخاذ القرارات الحاسمة من قبل المسؤولين ومتخذي القرار، وهو ما يعني مزيداً من التأجيل والتسويف للعديد من المشروعات التنموية وتعطيلاً للخطط الرامية لتنويع مصادر الدخل.

وأفادت بأن غياب اتخاذ القرارات يعني مزيداً من التأجيل لقرارات غاية في الأهمية تتعلق بالرعاية السكنية وتوفير السكن الملائم لأكثر من 195 ألف طلب إسكاني.