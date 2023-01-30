«السكنية» تتحمل مبالغ خفض قسائم خيطان

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وافقت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء على فتح البدل الخارجي لمناطق الصباحية وأبوحليفة وخيطان الجنوبي.

وقال رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عرض موضوع فتح البدل النقدي إلى لجنة الخدمات بمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.

وأضاف ان الوزير وعد خلال لقائه مع لجنة أهالي خيطان الجنوبي بمتابعة إجراءات تخفيض الثمن الرمزي أسوة بالمناطق الأخرى وان مجلس الوزراء سوف يدرس تخفيض السعر الرمزي لقسائم المناطق الثلاثة من 10 آلاف إلى 5 آلاف دينار مع إلغاء قيد عدم التصرف للتخفيف على المواطنين، موضحا ان الوزير العجمي اكد خلال اللقاء أن ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتحمل مبالغ التخفيض.