خارج الخدمة.. والمواصلات في «سبات»!

الأولى

عقب كل موجة من الأمطار، ولو كانت زخات قليلة، أصبح من المعتاد أن تتعطل الخدمات الهاتفية في أكثر من منطقة، لتتوقف بالتالي جملة من الخدمات القائمة الهاتفية.

الأمر لم يعد مجرد عطل يحدث مرة، ثم لا يعود من جديد، بل أصبح متكرراً يقع بعد كل هطول ولو قطرات قليلة من المياه، فيلجأ المتضررون الى الشكاوى ويطرقون ابواب المسؤولين راجين اياهم اصلاح الاعطال بصورة سريعة حتى لا تتفاقم الخسائر او تتوقف المصالح فترات طويلة.

الظاهرة الموسمية اطلت برأسها هذه المرة في شارع أحمد الجابر بمنطقة شرق، وهو الذي يعج بالأبراج وبالمؤسسات الحكومية والخاصة، فقد انقطعت عنه الخدمة الهاتفية منذ أكثر من اسبوع وبالتحديد من هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد قبل ايام، وهي الى الآن لاتزال مقطوعة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تتأهب «المواصلات» لمواجهة تلك الظاهرة التي أصبحت متكررة؟ ولماذا يفرض على المواطنين أن تتعطل مصالحهم وتتوقف معاملاتهم بسبب انقطاع الخدمة الهاتفية؟ الا يتعلم المسؤولون من تجارب الماضي، ومن أخطاء السنين؟

هذه الاسئلة وغيرها موجهة الى وزارة المواصلات من قبل المواطنين المتضررين الذين لايزالون في انتظار عودة الخدمة، فهل سيبقون على هذه الحال طويلا؟

نرجو أن يكون الإصلاح قريباً وجذرياً ونهائياً.