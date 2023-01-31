بلينكن يؤكد دور القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «دور القاهرة المهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي».

وجاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر منصة تويتر، عقب لقائه الرئيس المصري بالقاهرة، أولى محطات جولته بالشرق الأوسط التي تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وقال بلينكن: «عقدت لقاءً مهمًا مع الرئيس السيسي، وبحثنا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر»، مضيفًا: «ناقشنا دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بعد اللقاء، قال وزير الخارجية الأميركي:

« إن الأولوية للاقتصاد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة». وأضاف أن «المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالح القاهرة».

وعن التصعيد في الضفة الغربية، أوضح أن واشنطن تعمل مع القاهرة لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الشأن الليبي، لفت إلى دور مصر المهم في معالجة الوضع في ليبيا ولعقد الانتخابات.

كما أشار إلى بحث التطورات في السودان وتكوين حكومة جديدة.

وعن الصراع في أوكرانيا، أوضح أن الحرب هناك تؤثر على استيراد مصر للحبوب. وقال إن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على الشعب المصري.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تعمل على «احتواء التطورات المؤسفة بالأراضي الفلسطينية والتوصل لإعادة التهدئة».

وأوضح شكري، أن هناك «توافقًا» مصريًا أميركيًا في تناول قضايا المنطقة، وأهمية تحقيق استقرارها.

وشدد على أن «منطقة الشرق الأوسط احتلت مساحة كبيرة في مباحثات بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمباحثات (الوزارية) الثنائية».

وأضاف شكري: «القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات فمن المهم منع أي تصعيد وإيجاد إطار سياسي ملائم للوصول لحل الدولتين».

