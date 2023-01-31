هيسيتريا اعتداءات المستوطنين العشوائية تتصاعد في الضفة

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: استشهد شاب فلسطيني صباح امس متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ومن جانبه أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وفي استمرار لهيستيريا الاعتداءات العشوائية على الفلسطينين بعد هجوم القدس قالت الخارجية الفلسطينية إن مستوطنين مسلحين ارتكبوا في ليلة واحدة 120 اعتداء على الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة مُدينة ما وصفته بإرهاب المستوطنين المسلحين ومطالبة بإدراج تنظيماتهم المتطرفة على قوائم الإرهاب.

تأتي هذه التطورات في وقت وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة في مستهل جولة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بهدف مناقشة ملفات عدة منها التصعيد في الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وملف حل الدولتين. وجاءت زيارة بلينكن بينما يواصل مدير الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» وليام بيرنز مباحثاته في سياق جولة أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، قبل أن ينتقل إلى رام الله للقاء قيادات سياسية وأمنية فلسطينية على رأسها رئيس السلطة الوطنية محمود عباس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن عباس أطلع بيرنز على خطورة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأهمية التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها الأحادية الجانب والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وأكد عباس ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

