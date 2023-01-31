طهران: إسرائيل وراء هجوم أصفهان.. والرد قادم

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد مسؤول إيراني أن الترجيحات تشير إلى أن المسيرات في الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان وسط البلاد انطلقت من الداخل وعلى مقربة من الموقع المستهدف مضيفا أن المؤشرات الأولية تقود إلى أن إسرائيل متورطة في الهجوم، ولا بد من متابعة التحقيق.

وأكد المسؤول الايراني لقناة « الجزيرة» القطرية أن هجوم أصفهان لم يكن موفقا، وكلام المصادر الإسرائيلية عن نجاحه مجرد دعاية للتعتيم على الفشل. وأضاف أن إسرائيل تعرف جيدا أنها ستتلقى ردا، وهذا ما حدث سابقا بعيدا عن الضجيج وكثرة التصريحات.

وقال إن واشنطن نأت بنفسها عن الهجوم لأنها تعلم أنه فاشل ولن يدفع طهران لتغيير سياساتها حسب تعبيره، مشيرا إلى أن «هناك من يلعب بالنار ولا شك لدينا بأنه سيكون أول من يحترق في حال قرر إشعال حرب إقليمية».

من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن المسيّرات التي استهدفت مواقع بأصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران. وأضافت أن الطائرات بدون طيار وتسمى «كوادكوبتر» لأن لديها أربعة دوارات، ولديها مدى طيران قصير ويعتقد أنها أقلعت من داخل إيران.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران. وأوضحت المصادر أن ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات صغيرة استهدفت مصنعاً للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، والذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عمله في إيران. وقالت إيران إن دفاعاتها الجوية أسقطت إحدى الطائرات بينما انفجرت الطائرتان الأخريان فوق المستودع، مما تسبب في أضرار طفيفة في السقف. بدوره، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الانفجار بأنه «ضربة جبانة».

الى ذلك أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن واشنطن لم تشارك بأي عملية عسكرية في إيران، وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر، إنه لم تشارك أي قوات عسكرية أميركية في ضربات بإيران، كما أنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

