طهران تحتج رسمياً على تصريح مستشار زيلينسكي

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني عقب تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، حول الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال لسفارة أوكرانيا في طهران إلى وزارة الخارجية لشرح مزاعم ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أعلن في منشور بصفحته الشخصية على موقع «تويتر»، نصا يمكن أن يفهم كضلوع لكييف في الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط إيران. وكتب بودولياك «منطق الحرب مميت ولا هوادة فيه، وهو يصدر فواتير قاسية لأمرائها والمتواطئين» مضيفا «ليلة انفجارات في إيران (مع استهداف) مصانع المسيرات والصواريخ ومصافي النفط. سبق وجاء تحذير من أوكرانيا»، في إشارة إلى تغريدة له من 24 ديسمبر، اتهم فيها إيران بالتخطيط «لزيادة إمدادات الصواريخ والمسيرات لروسيا».

من جهتها، حذرت وكالة «نور نيوز» المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أوكرانيا من تبعات «تواطئها» المحتمل في الهجوم الذي استهدف عددا من المواقع العسكرية في إيران ليلة السبت الأحد.

