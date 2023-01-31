7 قتلى في غارة استهدفت قافلة شاحنات شرق سورية

عربيات ودوليات

دير الزور- الوكالات: قُتل سبعة مقاتلين موالين لإيران في غارة استهدفت ليل الأحد الإثنين «قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية» في شرق سورية فور دخولها من العراق المجاور ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكر صباح امس المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض لافتا الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.

وأحصى المرصد مقتل «سبعة من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية» في الغارة التي شنتها «طائرات مجهولة» واستهدفت الشاحنات في ريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية».

وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحاً نقلها «أسلحة متطورة» الى مجموعات موالية لطهران.

من جانب آخر، أفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية بأن طيراناً «مجهول الهوية يستهدف بعدد من الغارات ست شاحنات كانت متوقفة قرب قرية الهري شرق البوكمال بعد اجتياز البوابة الحدودية المشتركة مع العراق». وقال الناشط عمر أبو ليلى عمر الذي يوثق الأوضاع في دير الزور عبر موقعه «دير الزور 24» إن الغارات «استهدفت مقرات لمجموعات موالية لطهران» وأضاف «هناك دمار كبير بالأماكن المستهدفة».

