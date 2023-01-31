تونس.. إقبال ضعيف في جولة الإعادة البرلمانية

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تونس- الوكالات: تواصلت عملية فرز أصوات الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في تونس مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، تمهيدا للإعلان عن تركيبة البرلمان الجديد للبلاد، الذي تقاطعه قوى المعارضة، وسط إقبال وصف بالضعيف والمحدود. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الدور الثاني للانتخابات بلغت 11.3% وهي نسبة متقاربة جدا مع نسبة المشاركة التي شهدتها الجولة الأولى التي جرت في 17 ديسمبر الماضي والتي لم تتجاوز 11.2%. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات يوم الأربعاء 1 فبراير، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس المقبل. ومن الصعب التكهن بملامح البرلمان القادم وخارطة التوازنات، لكن من المرجح أن تسيطر عليه الأسماء المستقلة الداعمة لمشروع الرئيس قيس سعيّد.