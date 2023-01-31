جونسون: بوتين هددني بـ «صاروخ» قبل حرب أوكرانيا

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: روى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في وثائقي اعدته هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هدده بشكل من الأشكال» قبل غزو أوكرانيا قائلا له «بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة» فيما رد الكرملين بسرعة مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق « كذب». في الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء والذي بثت «بي بي سي» أولى حلقاته امس يروي جونسون مكالمته «الطويلة جدا» و«غير العادية» مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي. في ذلك الوقت واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي مهاجمة جارته رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

ويروي جونسون «لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى «الناتو» في أي وقت قريب ماذا تقصد بأي وقت قريب؟». فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق «حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا».

وتابع جونسون «في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة... أو شيئا من هذا القبيل».

في المقابل علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، امس على تصريح جونسون بالقول إن ما قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق ليس صحيحا. وقال بيسكوف «ما قاله جونسون ليس صحيحا وبعبارة أخرى هو كذبة». وأضاف بيسكوف بأن «جونسون قد يكون تطرق إلى الأمر بوعيه الكامل أو لاشعوريا. غير أن قلق موسكو في الحالة الثانية لن يكون أقل، حيث سيعني ذلك أن المسؤول البريطاني لم يفهم عما كان يتحدث مع الرئيس الروسي».

وفي تعليقات أخرى، قال بيسكوف إن الغرب يشجع مطالب أوكرانيا بإمدادات أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد كبير وزيادة في مشاركة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الصراع. وأضاف أن توريد الأسلحة الغربية إلى كييف لن يغير مسار الأحداث، مشدد على أن «العملية الخاصة» (في أوكرانيا) ستستمر.

