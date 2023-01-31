أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام قنابل محرمة.. وموسكو: الحديث مع كييف لا يجدي

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باستخدام قنابل محرمة دوليا في غاراتها على خيرسون، كما أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع في مدينة أوغليدار بمقاطعة دونيتسك التي تسعى قوات فاغنر للسيطرة عليها. فيما قللت روسيا من أهمية المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة بعد قرار واشنطن تزويد كييف بالدبابات. وقالت السلطات الأوكرانية في مدينة بيريسلاف إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية سلسلة غارات على مدينة خيرسون، استخدمت فيها الذخيرة الحارقة المحرمة دوليا، وفق تعبيرها.

من جهتها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية كثفت قصفها خلال الساعات الماضية على مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوبي البلاد، وشنت غارات جوية أخرى على مقاطعات عدة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وكان الرئيس الأوكراني أكد أن الوضع على جبهة باخموت وأوغليدار صعب للغاية، وقال في خطاب له إن الهجمات الروسية ومحاولات اختراق الدفاعات الأوكرانية مستمرة على حد تعبيره.

على صعيد آخر اعتبر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أنه من غير المجدي التحدث مع كييف بعد قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالدبابات، وقال إنه عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد أوكرانيا بالدبابات بدأ من وصفهم بأتباعها يتنافسون على من سيزود كييف بها وبكم سيزودها، على حد تعبيره. وأضاف ريابكوف في تصريحات لـ«نوفوستي» إنه من غير المجدي التحدث ليس فقط مع «النازيين الأوكرانيين» ولكن أيضا مع من وصفهم بمحركي الدمى، وفق تعبيره.

