36 قتيلاً في «مذبحة انتحارية» داخل مسجد بيشاور

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بيشارو – الوكالات: قتل 36 شخصا وأصيب 147 آخرون في تفجير انتحاري وقع داخل مسجد بالقرب من مقر للشرطة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وذكرت قناة « الجزيرة» أن حركة طالبان باكستان تبنت في تغريدة على تويتر المسؤولية عن الهجوم.

وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها، وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار. وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد أسيم خان «نتلقى مزيدا من الجثث». وذكر شاهد عيان لمحطة «جيو» التلفزيونية الإخبارية المحلية أن الانفجار «وقع أثناء الصلاة انهار مبنى مؤلف من طابقين» مضيفا أنه كان خارج المسجد مباشرة عندما وقع الانفجار. وأظهرت لقطات بثتها محطة «بي تي في» الرسمية أفرادا من الشرطة وبعض السكان يسارعون بإزالة الأنقاض والحطام، وحمل المصابين على أكتافهم.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى سيكاندار خان «انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض». وقد رفعت شرطة العاصمة إسلام آباد حالة التأهب الأمني عقب الانفجار.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الانتحاري كان حاضرا في الصف الأمامي أثناء الصلاة عندما فجّر نفسه، مما أدى إلى إصابة العشرات الذين كانوا يؤدون صلاة الظهر. ومن جانب آخر، ذكر مسؤول طبي أن معظم القتلى في الانفجار كانوا من رجال الشرطة.

وفي أول رد فعل على الهجوم أدان رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بشدة التفجير الانتحاري، قائلا «الإرهابيون أرادوا إثارة الذعر من خلال استهداف أولئك الذين يحمون البلاد». وأضاف «الحكومة ستقدم الدعم للمحافظات في بناء قدراتها ضد الإرهاب». كما استنكرت الرئاسة التفجير، وقالت في بيان «من ينفذون هجمات انتحارية على المسلمين أثناء العبادة هم أعداء الإسلام والإنسانية». وأكدت أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة وبعيدة المدى للقضاء على جذور الإرهاب». كما أدان رئيس الوزراء السابق عمران خان بشدة ما وصفه بـ «الهجوم الإرهابي» في مسجد بيشاور أثناء الصلاة.

ويأتي هذا التفجير في الوقت الذي صعّدت فيه حركة طالبان الباكستانية تفجيراتها في باكستان، بعد أن فشلت جهود المحادثات السلمية ووقف إطلاق النار بينها وبين الحكومة.

