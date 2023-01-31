غير تفكيرك تتغير حياتك

آراء

«العالم كما صنعناه هو نتاج لعملية تفكيرنا.. لا يمكن تغييره بدون تغيير تفكيرنا».. ألبرت أينشتاين

الخطوة الأولى في خطتنا للتنمية الذاتية هي التمييز بين العالم النفسي الذي نعيش فيه؛ أي ما يدور داخل رأسنا وعقولنا من مثل أفكارنا وعواطفنا وذكرياتنا؛ وما يحدث خارج أنفسنا في عالمنا الوجودي الخارجي. إن فهم مثل هذا الاختلاف الأساسي يسمح بحل الكثير من سوء الفهم ويمكننا من التفكير الذاتي واتخاذ القرار الصحيح عند التعامل مع التغيير. ركز على عالمك النفسي الداخلي لأنه الأهم. تعرف على ما يحدث داخل عالمك الداخلي الآن. قدّر حقيقة أن عالم أفكارك ينمو ويتحول إلى عالمك الكمي الوجودي. راقب أفكارك وحافظ على عواطفك وانفعالاتك. اعلم أن عالمك الكمي الوجودي يتجلى بالطاقة والتركيز، لذلك لا تمنح الطاقة ولا تركز على الأفكار السلبية المدمرة التي تدور أحياناً داخل عقلك. تجنب المشاعر والعواطف الضارة. لديك دائمًا خيار بشأن الموضوع والمكان الذي تود تركيز طاقتك العقلية عليه، لذلك لا تهتم أو تركز على الأفكار التي لا تحبها داخل عالمك الافتراضي. إذا أردت أن تتحدث، فلتقل خيراً أو لتصمت. وهذه النصيحة تتضمن التفكير. الكثير من الناس لا يدرك أن التفكير هو أيضاً حديث، ولكنه حديث النفس الصامت. إذا كان حديث نفسك الصامت (تفكيرك) سلبيا فسيكون واقعك الوجودي الخارجي سلبياً. توقف عن التفكير السلبي والحديث السلبي فلا طائل منهما والمتأثر هو أنت.

بدلاً من ذلك، ركز على ما تريد وما الذي ستستمتع برؤيته في عالمك الخارجي. معظم الناس الذين يسعون للتغيير يكونون مستيقظين وغير مدركين لذلك، فلا تكتف بمجرد حالة الاستيقاظ. ابحث عن الوعي وذكّر نفسك دائماً بأن ما يحدث في عالمك الوجودي الخارجي هو مجرد انعكاس لعالمك النفسي الداخلي. ما هو بداخلك يتجلى خارجياً إذا كان بداخلك أفكار مرتبة إيجابية ونية صادقة قوية وخيرة فسيتجلى ذلك كله على الخارج ويظهر في عالمك الوجودي. ما بالداخل يتجلى خارجياً وما تركز عليه طاقتك وذهنك يتجلى خارجياً وكما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

إذا كان ما بداخلك يتجلى خارجياً وإذا كانت الدنيا مرآة تسقط عليها ما بالداخل فمن الأحرى ألا تضيع وقتك في تغيير الانعكاس على المرآة! فإذا نظرت في المرآة الآن ورأيت شكلك وهندامك وهيئتك تحتاج لتعديل مثلاً فهل ستعدل من نفسك أم من شكلك الظاهر على المرآة؟ قطعاً ستقوم بتعديل نفسك لكي تتعدل صورتك في المرآة. كذلك الدنيا مجرد مرآة. إذا أردت التغيير، غير الأصل وغير الجوهر، أي غير نفسك. «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (القرآن: صورة الرعد، الآية 11).

غير عالمك الداخلي وركز على نيتك الداخلية. المصدر الأصلي للانعكاس هو أنت. أفضل مشروع ستعمل فيه وعليه هو أنت. لدى الرومي اقتباس رائع يقول فيه: «بالأمس كنت ذكيًا، كنت أريد أن أغير العالم. اليوم أنا حكيم، لذلك أنا أغير نفسي». تحتاج إلى التركيز على عالمك الداخلي الذي هو أنت حقًا، فلتغيرك! وقبل أن تركز على من أنت اجتهد لتتعرف على «ما أنت عليه». الكثير منا يعرف «من نحن»، والقليل فقط يعرف «ما نحن عليه».

