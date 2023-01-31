المشهد السياسي.. والمرحلة القادمة

آراء

بين صدور الأمر الأميري القاضي بقبول استقالة الحكومة، وإعادة تكليف رئيس للوزراء بمهمة اختيار أعضائها الجدد، أخذت سلسلة قراءة المشهد السياسي وانعكاساته مساحة واسعة البحث والتحليل من قبل مختلف التوجهات السياسية، إلا أن الأمر في حقيقته لا يقبل الحصر على الصعيد المحلي دون - الأخذ في الحسبان - بمدى تأثيره في متانة التعاطي السياسي مع القرارات المتعلقة بالشأن الإقليمي أو الدولي، ومنها على سبيل المثال – لا الحصر – المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية «ESCWA» ، والاجتماعات الوزارية المشتركة للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومبادرة الكونفدرالية الخليجية أو ما يسمى بالاتحاد الخليجي، ناهيك عن موجة التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والأمنية الدولية.

دول المنطقة.. والجهوزية

لقد سعت العديد من حكومات دول المنطقة الى إعادة هيكلة أجهزتها الإدارية واختيار فريقها الحكومي بشكل دقيق - ليتناغم عملاً – في مواكبة سرعة وتيرة العمل الدولي نحو تحقيق بنود جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق رؤية وخطط وأهداف التنمية المستدامة «2030»، مما جعلها في - كامل الجهوزية - أمام أي من الاجتماعات الآنفة الذكر، والاستعداد التام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في الدعوة الى - الاتحاد الخليجي – ككيان واحد، والتي جاءت في ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي «20 ديسمبر 2011»، وكذلك التهيؤ لمختلف التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستوجب - اليوم - من الفريقين الحكومي والنيابي، إعادة قراءة المشهد السياسي بتمعن وبشكل مغاير عما سبق.

اختيار الفريق الحكومي

في السياق ذاته.. وجب تسليط ضوء التأملات الدقيقة على عدد من التجارب الناجحة لحكومات دول المنطقة، ومنها ما تضمن في اللقاء المتلفز على – قناة السعودية - مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء - حيث جاء في اللقاء ما لا يغني القليل منه عن الأخذ بكامل تفاصيله، فقد ورد في اللقاء رد لسمو ولي عهد المملكة على سؤال حول معلومات مهمة في - كيفية اختيار فريقه الحكومي - سواء كان للوزراء أو القياديين، وكذلك ما جاء في الإجابة على سؤال آخر في - كيفية ضمان تنفيذ الرؤية - الأمر الذي تجلت معه أهم الأسباب الجوهرية في نجاح وتقدم المملكة، والتي جاءت مطابقة تماماً لأهم القواعد والأسس – العلمية - في اختيار الفريق الحكومي.

من جانب آخر.. وعن التجربة الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد جاء في بيان (وام) أن نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال : « إن التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، واطلاق مئوية الامارات، وتلبية لمجموعة متطلباتنا المستقبلية البعيدة المدى، والمرحلة الجديدة عنوانها - مهارات المستقبل وعلوم المستقبل وتكنولوجيا المستقبل – وهدفها تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث، وإشراك الشباب في المسيرة » حيث عززت الحكومة الإماراتية فريقها بأعضاء – من العناصر الشبابية – وهو ما يعكس في حقيقته أسرار نجاح تجربة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الخاتمة

على ضوء ما تقدم.. وحيث إننا مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، إذ ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء فور صدور الأمر الأميري وتكليفه بمهمة اختيار أعضاء الفريق الحكومي، الى الأخذ بالتجارب الناجحة لدول الجوار، سواء كان للوزراء بوجه خاص أو القياديين بشكل عام، مع ضرورة إشراك جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الجانب – تحديداً – ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي نجح بشكل كبير في متابعة أداء الأجهزة الحكومية، ليكون ذلك بمثابة المبادرة الأولى في تهيئة المناخ السياسي المناسب للمرحلة القادمة.

