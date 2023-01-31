شراء القروض والرواتب الاستثنائية!

آراء

سوف أتحدث في هذا المقال بكل واقعية وموضوعية من وجهة نظري الشخصية، يمكن أنها لا تعجب البعض ولكن أرى أنها الأفضل لمناقشة وحل موضوعين يتعلقان بمصير المواطن والبلد، يعلم الكثير بأن شراء القروض أو شراء فوائد القروض لايمكن أن تتم إلا عبر التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهنا بدأت في السلطة التنفيذية { الحكومة } لأن هذا الموضوع لايمكن أن يتم التباحث عليه الا برغبة سامية، أما الاقتراحات النيابية فهي دغدغة مشاعر لا أكثر، وتحميل مسؤولية سقوط مقترح أو رفضه من الحكومة على وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد فهو خطأ سياسي لا يغتفر، والسبب يعود لما أسلف عليه من قبل فالأفضل أن يتم التوافق قبل التصعيد حتى لا يخسر المواطن قضية هو في أمس الحاجة لها.

أما موضوع الرواتب الاستثنائية فهي ليست وليدة اللحظة بل من وقت مضى وقد استفاد منها العديد من المواطنين سواء كانوا وزراء سابقين أو وكلاء أو وكلاء مساعدين سابقين أو شخصيات تبوأت مناصب حكومية كما أن بعض أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين قد استفادوا من هذه الميزة، وهنا لا يمكن تحميل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان، وذلك لأن الحدث يحتاج مراجعة كافة الاستثناءات التي تمت على مدار السنوات السابقة، والأفضل تقديم اقتراح بقانون لمعالجة هذا الاستثناء ووضع ضوابط تحد من استخدامه بشكل مفرط، أما استخدام المادة التي لاشك بأنها حق مكتسب لأعضاء مجلس الأمة وهي تقديم استجواب فهي لايمكن أن تأتي بنتيجة، لأن التواريخ السياسية لمعظم نتائج الاستجوابات السابقة لم تأت بحل مرضٍ، فالنتائج السابقة لها يتم استخدام الترضيات السياسية عبرها.

ختاماً إن الشخصانية واضحة في الاستجوابات التي قدمت فيما يتعلق بالموضوعين التي تطرقت لهما، ولو عاد كل من الوزيرين أو أي أحد منهما فسيتكرر تقديم الاستجوابات اذا لم يتم التوافق على آلية حلها، كما أن السياسة هي فن الممكن وليس فرض عضلات أو تعسفا في ممارستها، كما أن المواءمة السياسية لتركيبة المجلس ووضع البلد تتطلب الممارسة العقلانية والواقعية.

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تحدثت في هذا المقال بعد تقديم الحكومة لاستقالتها، حتى لا يحسب هذا المقال هجوماً على السيد مقدم استجواب معالي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أو السيدة مقدمة استجواب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وليس دفعاً عن أي من الوزيرين المقدم لهما الاستجوابات مع اعتزازي بمعرفتي لهما، إنما تحدثت بهذا المقال لأجل مصلحة المواطن والبلد بوجهة نظري في هذين الموضوعين، والله من وراء المقصد.

