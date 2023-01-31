آراء

إن الانفتاح على العالم وعلى الثقافات الأخرى قد أدى إلى انسلاخ فئة من المجتمع عن الأخلاق والقيم والعادات، ذلك لأنهم لم يعرضوا الثوابت والقناعات على متغيرات الحياة، فلم تعد لهم ركائز ثابتة، ولم يعرف لهم حدوده أو سقف، فقد اختلفت عليهم الموازين وذابوا فيما انفتحوا عليه حتى فقدوا أهم الصفات والأخلاقيات.

لقد نتج عن ذلك فقدان المروءة، وهي السمو في تفوق العقل على النفس، والجمع بين الأخلاق ومحاسن الأدب، أن يتصف الإنسان بصفاته الإنسانية الحقيقية، فيستعمل ما يتجمل به ويبتعد عن كل إساءة، أن يكون كريم النفس يغلبه الجود، يتطبع بالأمانة مع غيره وعلى نفسه، يؤثر الاحترام في أموره كلها مع الصغير قبل الكبير، فلا يتعدى على غيره بقول أو فعل، ويتنزه عن الدناءة لأنها لؤم، ويصون نفسه بالكفاية، ويغلب عليه عقله فيجعل كلامه من ذهب، فلا يكون حديثه للأخبار أو لمجرد الهزل، ويأخذ بالتغاضي دون ضعف ذلك لأنه يعرف أنها من شيم الكبار.

لكننا اليوم نفتقد تلك الصفة الجامعة لمحاسن الصفات الأخلاقية، التي يحتاج صاحبها إلى علو الهمة، إن ما يحدث اليوم حولنا من انغماس نحصد أثره سلباً على الفرد والمجتمع، فقد فقدت المروءة التي كان يتفاضل بها من سبقونا، وباتت النزاهة عملة نادرة، وأصبح المرء منهم في سره لا يشبه نفسه في العلن، فهو يتلون ويسرق أخلاق من يمر بهم، و تستسهل نفسه الكذب والخيانة، إن الإنسان لا يخلو مما يسيء له، لكن صاحب المروءة منضبط تحت أي ظرف، يتمسك بما يجمله ويترفع من الدناءة ولا يرى أحد منه ما يكرهه لنفسه، لذا وجب أن نقف أمام هذا، فالانفتاح الذي كنا نرجو منه المنفعة في العلم والبناء والتقدم، قد سلب البعض محاسن الأخلاق والعادات.

