تعادل مخيب لريال أمام سوسييداد

دوليه

نجح ريال سوسييداد بفرض التعادل السلبي على مستضيفه ريال مدريد 0-0 أول من أمس ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني. وبات رصيد ريال مدريد 42 نقطة في المركز الثاني بعيداً بفارق 5 نقاط عن المتصدر غريمه برشلونة، يليه ريال سوسييداد في المركز الثالث بـ39 نقطة.

ودخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء باحثاً عن إعادة الفارق الذي يفصله عن برشلونة إلى ثلاث نقاط بعد فوز الأخير على جيرونا 1-0 السبت، لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور ورفاقه عجزوا عن استثمار أفضليتهم والوصول الى شباك الحارس أليخاندرو ريميرو.

وكانت المباراة هامة جداً لسوسييداد الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن مضيفه، وقد عرف النادي الباسكي كيف يتعامل مع الضغط والصمود بوجه هجمات لاعبي أنشيلوتي.

وتبادل الفريقان الهجمات والفرص وكان ريال الأخطر بفضل توغلات فينيسيوس جونيور الذي قام بلمحات فنية رائعة، لكن النادي الملكي انتظر حتى الدقيقة 32 للتسديد بين الخشبات الثلاث بمحاولة بعيدة للألماني توني كروس تألق الحارس ريميرو في صدها، ثم كرر الأمر في وجه تسديدة الفرنسي كريم بنزيمة بعد جملة جماعية رائعة (35). وواصل ريال أفضليته وكاد أن ينهي الشوط الأول بهدف التقدم عبر فينيسيوس بعد خطأ دفاعي فادح وتمريرة من بنزيمة لزميله البرازيل، لكن الأخير اصطدم بتألق ريميرو الذي أبقى التعادل سيّد الموقف (1+45).

واستمر تألق ريميرو الذي وقف مجدداً في وجه محاولة أخرى لفينيسيوس (49)، ثم بدأ الاحباط يشق طريقه الى لاعبي النادي الملكي نتيجة عجزهم عن استثمار أفضليتهم وتحويلها إلى أهداف. ومن إحدى فرصه النادرة كاد سوسييداد أن يخطف التقدم عبر الياباني تاكيفوسا كوبو لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان على الموعد لإنقاذ الموقف (61).

ومرة أخرى، كان ريميرو بالمرصاد لريال في فترة كان خلالها سوسييداد الطرف الأفضل وذلك بتصديه لمحاولة أخرى من فينيسيوس (72). ورغم لجوء أنشيلوتي الى المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسينسيو، بقي سوسييداد صامداً حتى صافرة النهاية لينال نقطة من ملعب «سانتياغو برنابيو».

وفي مباراة أخرى عزز أتليتيكو مدريد مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الصعب على مضيفه أوساسونا 1-0. ودخل فريق المدرب الإسباني دييغو سيميوني اللقاء على خلفية خروجه في منتصف الأسبوع على يد جاره اللدود ريال مدريد من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالخسارة أمامه 1-3 بعد التمديد في لقاء كان متقدماً خلاله حتى الدقيقة 79. وكانت الفرصة متاحة تماماً أمام أتليتيكو كي يستعيد معنوياته على حساب أوساسونا الذي خسر مبارياته الثماني الأخيرة أمام نادي العاصمة ولم يفز على الأخير منذ فبراير 2014.

ونجح أتليتيكو بعد مباراة شاقة في تجديد تفوقه على مضيفه والفوز عليه للمرة التاسعة توالياً بفضل ساول نيغيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وبفوزه العاشر للموسم، ضمن أتلتيكو البقاء في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه فياريال، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السابعة للموسم.

وبعد خمس هزائم متتالية، حقق بلد الوليد فوزه الأول منذ الخامس من نوفمبر وجاء بهدف قاتل سجله البديل الكندي كايل لارين في الدقيقة 90 من المباراة ضد الضيف فالنسيا، ليتلقى الأخير هزيمته الأولى في أرض منافسه منذ أبريل 2003 والأولى على الإطلاق أمامه منذ مارس 2009. ورفع بلد الوليد بانتصاره السادس للموسم رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وهو نفس رصيد فالنسيا الذي يحتل المركز الرابع عشر بفارق الأهداف. وواصل أتلتيك بلباو بحثه عن فوزه الأول في 2023 ومني بهزيمة ثالثة توالياً، وجاءت على يد مضيفه سلتا فيغو بهدف سجله ياغو أسباس (71) في لقاء غاب عنه إينياكي وليامس، ليتوقف مسلسل المباريات المتتالية التي خاضها الغاني-الإسباني في الدوري مع النادي الباسكي إن كان بديلاً أو أساسياً عند 251. وبفوزه الخامس للموسم، ترك سلتا فيغو منطقة الهبوط وبات في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد بلباو عند 26 في المركز الثامن.

