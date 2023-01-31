نابولي يواصل الزحف.. وسقوط جديد ليوفنتوس وميلان

دوليه

خطا نابولي خطوة إضافية نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 والثالثة في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه القوي روما 2-1 أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي الذي شهد المزيد من التخبط لكل من ميلان ويوفنتوس اللذين تلقيا ضربتين إضافيتين بسقوطين كبيرين على ملعبيهما.

وعلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، أعاد نابولي الفارق الذي يفصله عن إنتر، الفائز السبت على كريمونيزي 2-1، الى 13 نقطة بعدما واصل أفضل بداية موسم له بتحقيقه انتصاره السابع عشر، رافعاً رصيده الى 53 نقطة في الصدارة.

وضرب نابولي باكراً عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ14 هدفاً (17). وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 75 حين نجح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إدراك التعادل عبر البديل ستيفان الشعراوي. لكن البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي دخل في الدقيقة 76، خطف هدف التقدم والفوز لفريق المدرب لوتشانو سباليتي في الدقيقة 86 بعد تمريرة من البولندي بيوتر زيلينسكي، ملحقاً بروما الهزيمة الخامسة.

وفي «سان سيرو»، واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الاخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط امام ضيفه ساسوولو 2-5. وهي الخسارة المذلة الثالثة توالياً لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر 0-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

وتراجع ميلان الى المركز الخامس بعد تعادل لاتسيو مع ضيفه فيورنتينا بهدف لنيكولو كاسالي (8) مقابل هدف للأرجنتيني نيكولاس غونساليس (49)، ليصبح نادي العاصمة ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا والنادي اللومباردي الذي يتقدم روما بفارق نقطة.

ولم تكن حال الغريم يوفنتوس أفضل من ميلان، إذ زادت معاناته بسقوطه على أرضه أمام مونتسا 0-2، ليتلقى بذلك هزيمة ثانية في ثلاث مراحل عقب سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية انتهت على يد نابولي بهزيمة مذلة 1-5 في المرحلة قبل الماضية.

وتبدو معنويات فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الحضيض بعد الصفعة التي تلقاها النادي بحسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

وكما حصل ذهاباً حين صدمه مونتسا، الوافد هذا الموسم الى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بالفوز عليه 1-0، سقط يوفنتوس مجدداً أمام الفريق الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، وفشل بالتالي في تكرار نتيجة لقائهما في 19 الحالي حين فاز عملاق تورينو 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وبات مونتسا بذلك ثاني فريق فقط يخرج منتصراً من مباراتيه الأوليين مع يوفنتوس في الدوري بعد إنتر عام 1930 وفق «أوبتا» للاحصاءات.

