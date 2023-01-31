سان جرمان تعادل مع رانس

دوليه

انتهت مواجهة باريس سان جرمان وضيفه رانس بالتعادل الإيجابي 1-1، أول من أمس ضمن المرحلة 20 من الدوري الفرنسي. ودون على هدف باريس سان جرمان الوحيد البرازيلي نيمار 51. ولعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 59 بعد طرد الإيطالي ماركو فيراتي، بعد تدخّل قوي على الياباني يونيا إيتو، ما استدعى الحكم لمراجعة تقنية الفيديو المساعد (في إيه آر) والعدول عن بطاقة صفراء رفعها بداية. وكانت هذه المباراة الأولى لفيراتي مع النادي بعد العودة من الإصابة، وطُرد بعد 14 دقيقة من دخوله بديلاً للبرتغالي فيتينا. وفي الثواني الأخيرة سجل الإنكليزي فلوريان بالوغون هدف التعادل للضيوف. وصار رصيد سان جرمان 48 نقطة على قمة الترتيب بينما أصبح رصيد رانس 26 نقطة. وفي مباراة ثانية حقق نيس الأهم بفوزه الثمين على ضيفه ليل 1-0 على ملعب «أليانز ريفييرا» في نيس. ويدين نيس بفوزه الى غايتان لابورد مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35 وإلى تألق حارس مرماه الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل الذي أنقذه من أهداف عدة. وفي باقي المباريات، فاز ليون على مضيفه أجاكسيو 2-0 ومونبيليه على أوكسير 2-0 وتولوز على ستراسبورغ 2-1 وبريسيت على أنجيه 4-0. في المقابل، انتهت مواجهة كليرمون ونانت بالتعادل السلبي.

