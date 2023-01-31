أليغري يحذر اللاعبين

دوليه

حذر ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، لاعبي فريقه من انعدام التركيز في الفترة المقبلة، بعد السقوط أمام مونزا 0-2، في معقل البيانكونيري. وقال أليغري في تصريحات نقلها موقع «توتوميركاتو ويب» الإيطالي: «علينا التركيز فقط على العمل داخل الملعب، من لا يمكنه ذلك فمن الطبيعي أن يبقى خارج المباريات». وأضاف «لا نزال في بطولة كأس إيطاليا، ولدينا 23 نقطة في جدول الدوري وهذا حقيقي، سنبدأ من الغد العودة بغضب للعمل، لأن لدينا مباريات مقبلة، في 3 مباريات استقبلنا 10 أهداف وهذه أشياء لا يجب أن تحدث».

وأتم «أنا غاضب لأنني خسرت على أرضنا، أمام فريق جيد، لكن نحن من سهلنا عليهم ذلك، لا يمكننا استقبال مثل هذه الأهداف بهذه السهولة». وتلقى يوفنتوس صدمة كبيرة من المحكمة الفيدرالية، منذ أيام، إذ أقرت معاقبته بخصم 15 نقطة من رصيده ببطولة الدوري الجاري، إضافة لإيقاف عدد من مسؤوليه السابقين والحاليين، على خلفية قضية المكاسب الرأسمالية المزورة.

