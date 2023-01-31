.. ودل بييرو ينتقده

دوليه

وجه أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، انتقادات حادة لماسيميليانو أليغري، المدير الفني للسيدة العجوز، عقب سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للفريق ضعيفة. وعانى يوفنتوس من هزيمة قاسية أمام نظيره مونزا 0-2 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس. وقال ديل بييرو في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي: «إنها لحظة صعبة للغاية، أمام مونزا كانت هناك أخطاء مرتكبة لا تدل على الجودة التي يمتلكها اللاعبون على أرض الملعب، خاصة من حيث التركيز والانتباه». وأضاف: «الحالة النفسية للفريق ضعيفة وهشة، وكل شيء يقال حولهم يتأثرون به، لكن يجب أن يدركوا أن لديهم دعما خلفهم لن يستسلم (الجماهير)، مثلما حدث في 2006».

وحول أليغري، علق أليساندرو: «البداية الكارثية للموسم هي من مسؤولياته، أنا أفكر في الهزائم التي تعرض لها بدوري الأبطال.. الصلابة التي يتمتع بها في السنوات الأخيرة لم تكن حاضرة هذا الموسم».

