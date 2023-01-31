دورتموند التحق برباعي المقدمة

دوليه

التحق نادي بوروسيا دورتموند برباعي مقدّمة الدوري الألماني وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من بايرن ميونخ المتصدّر، بفوزه 2-0 على مضيفه باير ليفركوزن في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم العاجي سيباستيان هالر. وهذا الفوز الذي جاء من هدفي كريم أدييمي (33)، ومدافع ليفركوزن البوركينابي إيدموند تابسوبا (53) بالخطأ في مرماه، هو الثالث للنادي «الأصفر والأسود» في العام 2023. وبالتالي، باتت الأمور متقاربة في أعلى جدول الترتيب إذ تفرّق ثلاث نقاط بين خمسة أندية، خصوصاً بعد التعادلات الثلاثة لبايرن ميونيخ حامل اللقب في العام 2023 مع لايبزيغ، كولن، وفرانكفورت.

لكن الفريق البافاري لا يزال يحتلّ صدارة الترتيب مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين (36)، ونقطتين عن لايبزيغ (35) وثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند الثالث وفرايبورغ الرابع (34). وشهدت المباراة مشاركة مهاجم دورتموند هالر أساسياً للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي من أياكس الهولندي، وبعد تعافيه من سرطان الخصية.

وفي مباراة أخرى، تعادل شالكه مع ضيفه كولن سلباً، ليبقى في قعر الترتيب مع عشر نقاط، فيما بقي كولن في المركز الثاني عشر مع 22 نقطة.

