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دوليه

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معاقبة الهلال بسبب سلوك جماهيره


فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أول من أمس غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال ضد نادي الهلال لخروج الجماهير عن النص خلال المواجهة أمام الفيحاء الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وجاءت العقوبة نظرا لإلقاء جماهير الهلال عبوات المياه من المدرجات، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد مسؤولي المباراة أمام الفيحاء. كما قررت لجنة الانضباط فرض عقوبة بحق ثنائي النصر نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم لغيابهما عن لقاء وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي. وألزمت اللجنة بوشل والصليهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما.


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