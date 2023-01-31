الاتحاد تُوج بلقب «السوبر»

دوليه

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفا مبكرا في كل شوط ليقود الاتحاد إلى التتويج بلقب كأس السوبر السعودية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز 2- 0 على الفيحاء،أول من أمس.

وعاد الاتحاد إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس ملك السعودية في 2018.

وبعد سنوات من الانتظار نال المدرب البرتغالي نونو سانتو لقبه الأول على الإطلاق منذ بداية مسيرته التدريبية في 2012 مع ريو آفي البرتغالي.

ومنح حمد الله التقدم للاتحاد بعد ثلاث دقائق، وكرر الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليعوض إهدار زميله عبد الرحمن العبود ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول. وبدأ الاتحاد، الذي انتصر 3-1 على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي، المباراة بشكل مثالي عندما هز المهاجم المغربي الشباك.

وتلقى حمد الله تمريرة رائعة من رومارينيو خلف دفاع الفيحاء وسددها من فوق الحارس فلاديمير ستويكوفيتش عندما خرج لملاقاته.

وكاد الفيحاء أن يتعافى سريعا عندما سدد سلطان مندش كرة مباشرة رائعة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مارسيلو غروهي في الدقيقة 13.

وتلقت آمال الفيحاء، بطل الكأس الذي انتصر على الهلال في الدور نصف النهائي، في العودة، ضربة قوية بعد طرد عبدالرحمن السفري.

وتدخل السفري على المصري طارق حامد ليحصل على إنذار، لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم الأرجنتيني فرناندو رباليني مراجعة الواقعة ليتراجع عن قراره ويشهر له البطاقة الحمراء في الدقيقة 24. واستغل الاتحاد التفوق العددي وفرض سيطرته على المباراة لكن لاعبيه تباروا في إهدار الفرص. ومرر رومارينيو كرة إلى مهند الشنقيطي الذي سددها قوية ليبعدها ستويكوفيتش بقدمه إلى خارج الملعب بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبعد ذلك بقليل أرسل العبود تمريرة عرضية لكن محمد البقعاوي مدافع الفيحاء أبعدها قبل أن تصل إلى رومارينيو. وبدا أن رومارينيو عزز من تفوق الاتحاد في الدقيقة 39 عندما استفاد من محاولة سيئة من دفاع الفيحاء لإبعاد الكرة ليسدد في الشباك، لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل عندما أرسل الشنقيطي التمريرة العرضية قبل اصطدامها في مدافع الفيحاء.

وطلب حكم الفيديو من الحكم مراجعة الواقعة لكن رباليني أكد صحة قرار مساعده. ومرة أخرى استفاد حمد الله من سوء تمركز دفاع الفيحاء عندما استلم تمريرة كورنادو غير أن الحارس ستويكوفيتش أسقطه ليحتسب الحكم ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول. لكن العبود أطاح الكرة خارج المرمى على الرغم من نجاحه في إرسال الحارس ستويكوفيتش إلى الاتجاه الآخر.

وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة لما حدث في انطلاق المباراة مع تعزيز حمد الله من تفوق الاتحاد.

وأرسل كورونادو تمريرة من ركلة حرة وخرج الحارس ستويكوفيتش في محاولة لإبعادها لكن حمد الله كان أسرع في الوصول إليها ليحولها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وأنهى الهدف آمال الفيحاء في العودة إذ استسلم الفريق مع استحواذ الاتحاد على الكرة.

وانطلق البديل هارون كمارا لاعب الاتحاد من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية لم تجد من يضعها في الشباك. ونجح الاتحاد في إدارة ما تبقى من الوقت ليحقق اللقب من المحاولة الثالثة إذ سبق أن خسر أمام الفتح في 2013 والهلال في 2018.

