كلوب: كان يمكننا الدفاع بشكل أفضل

دوليه

علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على خسارة فريقه أمام برايتون 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، أول من امس، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع «بي بي سي»: «أتينا إلى هنا بعد خوض مباراة منذ قرابة أسبوع، لم نكن خلالها قريبين من مستوانا، اليوم لعبنا مباراة أفضل ولكن استقبلنا هدفين من كرتين ثابتتين، وهذا أمر غير مسموح به على الإطلاق».

وأضاف: «على الجانب الأيسر روبرتسون كان جيداً كوننا قدمنا له المساعدة، ولكن في الجانب الآخر لم يمكن الأمر نفسه مع ترينت (ألكسندر أرنولد) لعدم حصوله على الدعم».

وتابع: «ميتوما (صاحب هدف الفوز) لاعب جيد للغاية بالطبع، ومن الصعب التعامل معه، ولكن كان يمكننا الدفاع بصورة أفضل في الهدفين، الهدف الأول أتى من كرة غيرت اتجاهها، ولكن كان يمكن التصدي للتسديدة من البداية». وأتم: «ليس لدينا شعور جيد، مع الوقت ربما ننظر إلى الإيجابيات، ولكن أردنا التأهل للدور التالي، تهانينا لبرايتون».

