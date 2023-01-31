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دوليه

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نيوكاسل ضم جوردون


أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي أول من امس عن التعاقد مع مهاجم نادي إيفرتون أنتوني جوردون في صفقة طويلة الأجل. ولم يعلن «الماكبايس» عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام قدّرتها بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار). والجناح البالغ من العمر 21 عاماً هو أول الواصلين إلى سانت جيمس بارك في نافذة الانتقالات الشتوية.
وقال جوردون لتلفزيون نيوكاسل: «منذ أن سمعت عن اهتمام النادي بي، وأنا أشعر بالسعادة، كنت مقتنعاً دائماً أن نيوكاسل يناسبني». وأضاف: «أعتقد أن قاعدة المشجعين والمدينة تناسبني حقاً كشخص، والطريقة التي يلعب بها الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو في الوقت الحالي تناسبني حقاً، ويبدو النادي وكأنه يسير في الاتجاه الصحيح». وتابع «أشعر أنها خطوة كبيرة حقاً. الناس لم يروا ما أنا قادر على فعله بعد. أعتقد تحت قيادة هذا المدرب، والطريقة التي يسير بها النادي، يمكنني أن أتفوق حقاً هنا». ووصف المدرب إيدي هاو اللاعب جوردون بأنه «أفضل المواهب». وقال: «أنا متحمس حقاً للعمل معه وتطويره، وأنا أتطلع إلى رؤية ما يمكنه فعله بقميص نيوكاسل». ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري الإنكليزي، بهزيمة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم.


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