ديوكوفيتش يأمل بالعودة سريعاً

دوليه

قال لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة الجديد أمس إنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون شهر لكنه «غير متأكد» من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ.

وكشف الصربي أيضًا أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية ومعادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام للإسباني رافايل نادال (22 لقباً)، واستعادته صدارة التصنيف العالمي. وخاض ديوكوفيتش (35 عاما) مبارياته في البطولة الاسترالية مصابا في فخذه الايسر. وخلال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة في ملبورن لالتقاط صور فوتوغرافية، أوضح في معرض رده على سؤال لوكالة فرانس برس حول حالة فخذه ومتى سيعود الى اللعب: «لست متأكدًا، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا وأفهم الوضع». وتابع: «كما هو الحال اليوم ما زلت مسجلا للمشاركة في دورة دبي والمقررة في غضون شهر. آمل أن أتمكن من العودة إلى الملاعب في غضون أسابيع عدة».

