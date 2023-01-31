«الكويت الدولية لتنس الرجال» اختتمت منافساتها

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال (M25 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بمشاركة 41 لاعباً من 19 دولة، وبرعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، كما حضر المباراة النهائية أمين سر عام الاتحاد فالح العتيبي.

وأسفرت منافسات فئة الفردي عن فوز الهندي براغنيش غونيسوران بالمركز الأول، فيما نال الأوزبكي خوميون سلطانوف المركز الثاني، وفي مسابقة الزوجي فاز بالمركز الأول الثنائي الهولندي المكون من داكس دوندرز وزميله سيداني بونتيوديكرومو، وذهب المركز الثاني للثنائي الأوكراني المكون من إيغور دودون وزميله أرتم بودوروزني.وأشرف على مباريات البطولة ممثل الاتحاد الدولي للتنس والحكم العام د. أشرف حمودة وشارك في تحكيمها عدد من حكام الاتحاد الكويتي للعبة.

