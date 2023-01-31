أبو المجد: مهمتنا إعادة «اليد» إلى المنافسة

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قدم اتحاد كرة اليد أول من امس الجهاز الفني الجديد للمنتخبين الأول والشباب بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومدرب حراس المرمى مواطنه محمد محمود خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامه الاتحاد في مقره في مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية.

وتضمن المؤتمر شرح مجلس الإدارة ممثلاً بأمين السر قايد العدواني خطة الاتحاد المقبلة لإعداد المنتخبات الوطنية وتأهيلها للمنافسات المنتظرة.

وقال العدواني: «قبل وضع ملامح خارطة الطريق الإعدادية للمنتخبات الوطنية علينا التكاتف وتوفير الدعم بجميع أنواعه من الأندية ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة الحكومية تفادياً للوقوع في العراقيل المتكررة من تفرغات رياضية غير منتهية ومن صعوبات يواجهها اللاعبون أثناء تمثيلهم للبلاد في المهمات الرسمية الدولية من خلال خوض المباريات الدولية في البطولات والمحافل على المستويات الخليجي والعربي والآسيوي والدولي».

من جانبه، أكد أبو المجد أن الظروف التي مرت بها كرة اليد الكويتية من شأنها أن تؤثر على أي رياضة في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن المهمة الحالية تنصب في إعداد منتخبات وطنية لها القدرة على المنافسة وتمثيل الكويت بالصورة اللائقة. وأشاد بكرة اليد الكويتية قائلاً: «من المعروف أن المنتخب الكويتي في مختلف مراحله السنية قدم مستويات مميزة على مستوى قارة آسيا بل وانتقل الى العالم واليوم نحن هنا لإعادة أمجاد اللعبة واستعادة الصعود على منصات التتويج من جديد». وأثنى أبو المجد على مجلس إدارة الاتحاد وعلى جهودهم في تذليل العقبات أمام المنتخبات الوطنية للوصول بها الى افضل المستويات الفنية.

من ناحيته، أثنى مدرب الحراس محمد محمود على كرة اليد الكويتية وعلى حب الجماهير الكويتية للرياضة وثقافتهم العالية واطلاعهم على تفاصيل اللعبة بكل دقة. وقال: «التكليف بتدريب أحد المنتخبات العريقة ليس سهلاً.. نشكر الكويت على اعطائنا الثقة لقيادة الأزرق في المنافسات الدولية المقبلة».

