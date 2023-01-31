تقديم مواجهتي العربي مع الكويت والسالمية مع الساحل

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أعلن اتحاد الكرة عن تقديم مباراتي العربي مع الكويت والسالمية مع الساحل ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لتقاما غداً الأربعاء بدلاً من الجمعة، وذلك لمنح الفرصة للأخضر والسماوي من أجل الاستعداد لنهائي مسابقة كأس ولي العهد الذي سيجمعهما يوم 6 فبراير المقبل.

ويستضيف العربي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، الكويت المتصدر بفارق 4 نقاط عنه في موقعة مهمة للفريقين، خصوصاً للأخضر الساعي لتقليص الفارق قبل التفرغ للمباراة النهائية لكأس ولي العهد.

أما السالمية الذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة فيواجه الساحل صاحب المركز الأخير، لكن ذلك لا يعني أن المباراة ستكون سهلة قياساً على المستويات التي يقدمها الساحل في الفترة الأخيرة.

وتستكمل الجولة يومي السبت والأحد، فيلعب أولاً الفحيحيل مع النصر، ثم يلتقي كاظمة مع القادسية والجهراء مع التضامن.

من جانب آخر، أعلن نادي الكويت تمديد عقد لاعبه المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» حتى 2026، وذلك بحضور رئيس النادي خالد الغانم، ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة.

وكان الأبيض تعاقد مع اللاعب المصري المولود في الكويت بداية الموسم بعد منافسة مع أكثر من ناد.

كما وقع الأبيض عقداً مع لاعب الفريق عبدالعزيز ناجي لمدة 5 مواسم، وذلك لتتسنى مشاركة اللاعب مع الفريق وفقاً للائحة التي تشترط وجود عقد مع اللاعب.

وأنهى الكويت صفقة انتقال البحريني الدولي محمد مرهون قادماً من نادي الرفاع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتأتي الصفقة بتوصية من مدربه الأبيض البحريني علي عاشور الذي يعرف اللاعب جيداً، في الوقت الذي رحب فيه اللاعب الشاب بخوض هذه التجربة. وحصل محمد مرهون على جائزة أفضل لاعب في الدوري البحريني الممتاز في الموسم الماضي، وهو أحد أفراد المنتخب المتوج بلقبي غرب آسيا وخليجي 24.

