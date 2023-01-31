مورانت أعاد ممفيس إلى طريق الانتصارات

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أعاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز الى سكة الانتصارات عندما قاده الى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 112-100 محققا «تريبل دابل، فيما واصل ميلووكي باكس صحوته بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110 بفضل 50 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أول من أمس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، فرض مورانت نفسه نجما بتسجيله 27 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و10 متابعات وأعاد غريزليز الى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم متتالية. وهي المرة الثانية تواليا التي يحقق فيها مورانت «تريبل دابل» بعد الاولى في سلة مينيسوتا تمبروولفز السبت، والخامسة هذا الموسم. وساهم جاكسون جونيور في فوز غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتسجيله 28 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف براندون كلارك 13 نقطة.

وفي الثانية، واصل ميلووكي باكس، بطل الموسم قبل الماضي وثالث المنطقة الشرقية، صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110. وقدم أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري مرتين، أداءً فعالاً بتسجيله 50 نقطة مع 13 متابعة واربع تمريرات حاسمة.

وضرب ميلووكي بقوة في بداية المباراة وحسم الربع الاول بفارق 18 نقطة (37-19) بينها 29 لأنتيتوكونمبو، لكنه واجه مقاومة كبيرة من الضيوف في الربعين الثاني والثالث حيث فرضوا التعادل 25-25 و44-44 تواليا، قبل أن يستعيد سيطرته في الربع الاخير ويحسمه في صالحه 29-22. وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولزر بنجمه أنتيتوكونمبو قائلا «أعتقد أن 50 (نقطة) من 26 (محاولة) إنجاز مثير للإعجاب». وسجل جرو هوليداي 17 هدفا وأضاف بروك لوبيز 15 نقطة لباكس الذي وصل إلى حاجز 130 نقطة في خمس من مبارياته السبع الاخيرة. ومني بيليكانز بالخسارة الثامنة تواليا وتراجع الى المركز الثامن في المنطقة الغربية.

