الزمالك استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ بداية العام الحالي بالفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1 أول من أمس على ستاد القاهرة في إطار الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز. وسجل للزمالك لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 13 وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24 قبل أن يعود الجزيري ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 34.

وخاض الفريق الأبيض أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد أسامة نبيه وحقق أول فوز منذ تغلبه على الإسماعيلي يوم 29 ديسمبر الماضي. ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 29 نقطة متقدما للمركز الرابع في جدول الترتيب بينما تذوق فيوتشر مرارة الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وقدم الزمالك مباراة مميزة خاصة أن أسامة نبيه أعاد كل لاعب إلى مركزه فدفع بنيمار وأمامه زيزو في الجبهة اليمنى وهي الجبهة التي كانت نارية في الموسم الماضي وساهمت في الفوز بالدوري والكأس.

كما لعب محمد عبد الشافي كظهير أيسر وأمامه مصطفى شلبي وكان الأول نجما للمباراة بلا منازع حيث هاجم ودافع بقوة وتلقى تحية كبيرة من الجماهير التي تواجدت في الملعب. واقتنص سيراميكا كليوباترا نقطة التعادل من أنياب مضيفه بيراميدز (2-2).

سجل بيراميدز من ضربة جزاء عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة (18)، وتعادل محمد إبراهيم (34) لصالح سيراميكا من ضربة جزاء وتعرض أحمد سامي مدافع بيراميدز للطرد (34).

وأحرز عبد الله السعيد، قائد بيراميدز هدفا في الدقيقة (58)، وتعادل صلاح محسن لمصلحة سيراميكا في الدقيقة (90). ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي وارتفع رصيد سيراميكا إلى 18 نقطة في المركز الـ11 في بداية عهد مدرب الجديد التونسي معين الشعباني. وافتتح سموحة عهد مدربه الجديد أحمد سامي بالفوز خارج دياره على حساب إنبي بنتيجة 2-0. تقدم المدافع محمود شبانة لصالح سموحة في الدقيقة 25 من ضربة رأس ثم أحرز أحمد مصطفى الهدف الثاني في الدقيقة 56. بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة محتلا المركز العاشر بينما تجمد رصيد إنبي بقيادة مديره الفني طلعت يوسف عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

