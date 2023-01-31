«الكرة المصري» أوقف تعامله مع مرتضى

دوليه

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام التصعيد ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك في ظل هجومه المتواصل على الاتحاد ولجانه. وأعلن المجلس إيقاف التعامل مع مرتضى منصور في ظل تجاوزات الأخير عبر قناة ناديه بحق مسؤولي الاتحاد. وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالتالي: - عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية،إذ أكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات». - إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات. - مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك. - تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجارٍ التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية. - الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية. - الموافقة على تسوية مستحقات الإنكليزي مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية. - عقد مؤتمر صحافي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد ، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

