عودة فيريرا للزمالك واردة

دوليه

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن أسامة نبيه المدير الفني للفريق قدم مبادرة لمجلس إدارة النادي لإعادة المدرب البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا لمنصبه. وأوضح: «فيريرا بعث برسالة تهنئة خاصة لأسامة نبيه والأخير رد عليه بأننا ننتظرك مجددا وعرض على مجلس الإدارة استعداده للعمل مع فيريرا في حالة عودته». وأضاف: مرتضى: «خلال ساعات هناك اجتماع لمجلس إدارة الزمالك، لمناقشة مبادرة أسامة نبيه وجهازه المعاون، وحسم موقف فيريرا من العودة للفريق، على أن يتواجد معه في الجهاز أسامة نبيه، والمدرب المساعد أحمد عبد المقصود». في سياق متصل، أكد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في صفوف ميتيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال عاشور «أشكر المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة وتوجهت إليه عقب مباراة فيوتشر لكي يوافق على رحيلي لأنها فرصة جيدة بالنسبة لي». وأضاف: «الزمالك كان حلما بالنسبة لي وشرف كبيرا وأنا تحت أمره في أي وقت لكن فرصة الاحتراف تأتي مرة واحدة». وأتم باكيا «أرغب في الانتقال إلى ميتيلاند الدنماركي ولن ألعب في مصر إلا للزمالك، لأنه بيتي، وجميع اللاعبين إخوتي الكبار، والموقف صعب بالنسبة لي». من جانبه، قال مرتضى منصور: «إمام عاشور كان لديه عقد قديم ينتهي الموسم المقبل وحسين لبيب رئيس اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك جدد العقد لكنه لم يوثقه». وأضاف: «طلبت من إمام عاشور الاستمرار في الفريق وتجديد تعاقده وأنا أرفض رحيله لكن لا يوجد لاعب يستمر دون رغبته». وواصل «عرض ميتيلاند تبلغ قيمته 105 ملايين جنيه وهو مبلغ محترم وكان من الممكن أن يستمر إمام عاشور لنهاية الموسم ثم يقوم بالتوقيع لأي ناد آخر». وزاد «سأمنح إمام عاشور فرصة لمدة 24 ساعة للتفكير مرة أخرى وإذا تمسك بالاحتراف سأوقع على العقد».

