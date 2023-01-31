الحكومة الناطقة خير من «الصامتة»

الاخيرة

بث قبل يومين تلفزيون BBC العربي فيلما وثائقيا عما حدث لأميركا عام 1933 حيث كان البلد على شفا انهيار كامل فالبطالة والكساد على اشده، وثلث الشعب لا مصدر رزق لديه والبنوك مغلقة بسبب طوابير المودعين الراغبة بسحب اموالها، وسط هذا الوضع المأساوي وصل الرئيس التاريخي فرانكلين روزفلت وأول ما قام به هو استخدام الإعلام ممثلاً بالراديو عبر برنامج يومي أسماه «أحاديث ساخنة» لمخاطبة 65 مليون أميركي يملكون أجهزة الراديو بدأ من خلاله يطمئنهم على أموالهم بالبنوك فتوقفت الطوابير وفتحت البنوك أبوابها وهي التي لا يتحرك الاقتصاد دونها، ثم بدأ يشرح لهم خطط وعمل إدارته المسمى بـ «الاتفاق الجديد» ويطمئنهم على مستقبل بلدهم مما تسبب في تغير الأحوال بمقدار 180 درجة، من اليأس إلى الأمل ومن البطالة إلى العمل...

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الناس في كل مكان وزمان تحتاج إلى حكومات تقودها وتبث الأمل فيها وإلا اتجهت للفوضى والتدمير، والناس لا تقرأ الافكار ولا تعرف النوايا ولاتعلم بالخطط والمشاريع المخبأة بالملفات كي تدعمها وقديما قيل «الحقوق تبي حلوق» لذا دعينا وندعو الحكومات القائمة والقادمة لمخاطبة الجمهور عبر ما يسمى بالحكومة الناطقة لا الصامتة مما يحتم ظهور المسؤولين الدائم على وسائل الإعلام فهذا هو النهج المعمول به في العالم أجمع عدا بلد... إحنا غير...

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آخر محطة:

في غياب وجود أغلبية برلمانية داعمة للحكومة، تحتاج الحكومات المتعاقبة للمخاطبة المباشرة مع الناخب كي يؤثر في موقف النائب من المعارضة الدائمة للمشاريع التنموية والتشكيك بها إلى الدعم وهو النهج الوحيد المتبقي لمحاربة دعاوى الهدر المجنون لموارد الدولة فيما لا ينفع والذي هو استمرار لمسار «الكويت المؤقتة» التي يرى دعاتها أن موارد الدولة المالية يجب أن تسحق وتحرق وتسرق أولا فأولا فلا أمل للكويت ولا مستقبل لأجيالها القادمة.

وهنا يأتي دور الوزراء المختصين الناطقين لشرح أوجه الصرف الخيرة للأموال العامة وتثبيت حقيقة أن ثروة الكويت لا تملكها حصراً أجيال الحاضر بل هي ملك للأجيال المقبلة...

