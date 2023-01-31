تحليل دم جديد يكشف «ألزهايمر» قبل سنوات من تشخيصه

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تشير دراسة صدرت نتائجها حديثاً إلى أن فحصاً طبياً جديداً في مقدوره أن يرصد الإصابة بمرض ألزهايمر قبل تشخيصه سريرياً بثلاث سنوات ونصف السنة. وفي سياق البحث الجديد الذي نهض به «معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب» في «كينغز كوليدج لندن»، ابتكر اختبار للدم يتنبأ بخطر الإصابة بذلك الاضطراب الصحي. وتدعم الدراسة الاعتقاد أن مكونات موجودة في دم الإنسان يسعها أن تؤثر في نمو خلايا دماغية جديدة، وهي عملية تسمى «تكون الخلايا العصبية».

وتحدث تلك العملية في جزء من الدماغ يسمى «الحصين» يؤدي دوراً في عملية التعلم وتخزين المعلومات في الذاكرة واسترجاعها منها. بينما يؤثر ألزهايمر سلباً في نشوء خلايا دماغية جديدة في «الحصين» خلال مراحل مبكرة من ذلك المرض، لم تستطع البحوث السابقة سوى دراسة تكون الخلايا العصبية في مراحل لاحقة على ظهور المرض، إذ استندت إلى فحوص ما بعد الوفاة.

ورأت الدكتورة إيدينا سيلاجيتش، الباحثة الأولى التي شاركت في إعداد الدراسة، أن «نتائجنا مهمة جداً، وربما تسمح لنا بالتنبؤ بظهور داء ألزهايمر في مرحلة مبكرة بطريقة لا تحدث أذية».

وبالتالي، تعتقد سيلاجيتش بأنه «يمكن لهذا الفحص أن يكمل المؤشرات الحيوية الأخرى التي ترصد عبر تحليل الدم وتلتقط العلامات التقليدية للمرض.

واستكمالاً، يرى الباحثون الذين نهضوا بهذا الدراسة أن النتائج تقدم فرصة لفهم التغيرات التي يمر بها الدماغ في المراحل الأولى من نشوء ألزهايمر وتطوره.

