شركات بريطانية تتيح لموظفيها عطلة طلاق

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أعربت سلسلة متاجر تيسكو ومتاجر أسدا وبنك ويستمنستر الوطني في بريطانيا وأكبر قضاة الأسرة في البلاد عن دعمهم لبرنامج يمنح الآباء إجازة عمل عند الانفصال، إذ ستُعدّل الشركات سياسات الموارد البشرية حتى تنص على اعتبار الانفصال حدثاً مشابهاً لحالات الوفاة العائلية أو الإصابة بمرضٍ عضال، وذلك بموجب البرنامج الذي طرحه تحالف الأبوة الإيجابية، حسب ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية. وتشارك في البرنامج مؤسسات أخرى، منها مصرف Metro Bank وشركة PwC ويونيليفر وفودافون وأربعة مكاتب للمحاماة. وستوفر تلك المؤسسات للموظفين إجازات أو ساعات عمل مرنة، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزامات، مثل اصطحاب الأطفال إلى المدرسة. كما ستسهل وصول الموظفين إلى مختلف خدمات الدعم، ومنها الاستشارات. وجرى الكشف عن البرنامج في فعاليةٍ داخل البرلمان، بالتزامن مع نشر بحث اقترح أن تفكك الأسرة قد يترك أثراً كبيراً على الأداء في العمل. وفي الاستطلاع الذي أجراه التحالف لآراء 200 موظف، قال 90 في المئة منهم إن عملهم تأثر سلباً بطلاقهم، بينما قال 95 في المئة منهم إن صحتهم العقلية في العمل تضررت كذلك.

وأعرب السير أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا، عن أمله في أن تتبنى مؤسسات أخرى هذا البرنامج بما فيها المؤسسات الحكومية. وقال «إن أحد الأهداف التي أريد تحقيقها أثناء فترتي في المنصب، تتمثل في مساعدة أولياء الأمور على الانفصال، وذلك دون الحاجة إلى التوجه نحو المحكمة».

