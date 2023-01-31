14 مصاباً في «هوشة» دامية بدأت بقاعة عرس واستمرت بمستشفى الجهراء!

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أسفرت مشاجرة شبابية وقعت في مدينة جابر الأحمد وامتدت الى مستشفى الجهراء عن وقوع 14 مصابا بعد مشاركة نحو 40 شخصا في أحداثها.

وقالت وزارة الداخلية إن المشاجرة بدأت في إحدى قاعات الأفراح في منطقة جابر الأحمد، وامتدت إلى مستشفى الجهراء، لافتة الى ان الجهات الأمنية تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى ايدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالإعدام شنقا على عسكري في وزارة الداخلية اتهم بقتل شاب من غير محددي الجنسية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وترجع الواقعة إلى الثاني عشر من يناير من العام الماضي حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني ضرب رأس المجني عليه ثلاث مرات بقطعة طابوق وتمكن من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.

وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه، مضيفا أنه تجمعه بالمجني عليه صداقة منذ فترة.

وأسندت النيابة العامة إلى الجاني بأنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه وما إن ظفر به حتى اشتبك معه بالأيدي وضغط على عنقه من الخلف قاصدا إزهاق روحه.

