الأوروبيون يطردون الأرواح الشريرة في «سورفا»!

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نظم الأحد مهرجان «سورفا» الدولي في مدينة برنيك غرب العاصمة البلغارية صوفيا، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

ويقام المهرجان سنويا منذ عام 1966 ويستند إلى تقليد وثني قديم، حيث يلتقي فيه الـ«كوكر» الذين يرتدون أقنعة مخيفة، ويعتقد أنهم يطردون الشر والأرواح الشريرة.

وتوافد نحو عشرة آلاف شخص إلى المدينة للمشاركة في المهرجان. كما عُرضت تقاليد مختلفة في إطار عروض الأزياء التي أقامها مشاركون من 15 دولة مثل مولدوفا وأوكرانيا ورومانيا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان.

وشاركت في المهرجان أيضا مجموعات أطفال قادمين من مختلف أنحاء البلاد. وخلال المهرجان يرتدي مشاركون أزياء تنكرية على شكل حيوانات وأقنعة ذات قرون ويؤدون رقصات تقليدية في أجواء صاخبة بسبب الأحزمة ذات الأجراس على خصورهم.

ويهدف المهرجان الشعبي إلى طرد الأرواح الشريرة والطاقة السلبية من المجتمع. ويتم ذلك في شكل رقص بارتداء أزياء متقنة وأقنعة بشعة، حيث يرتدي السكان المحليون أزياء مصنوعة من جلود الحيوانات أو الفراء وأحزمة ذات أجراس ضخمة متصلة بها، وتقليديا الرجال فقط يرتدون هذه الأزياء.

