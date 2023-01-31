«وربة» حصد جائزة الخدمات المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً «الكويت 2022»

مال وأعمال

توج بنك وربة مجدداً نجاحاته المتحققة في مجال الخدمات المصرفية بحصوله على جائزة « الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية الأكثر ابتكاراً للشركات - الكويت 2022 من «Global Business Outlook»، وقد جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناءً على العديد من من الإنجازات والنجاحات التي حققها ومن أبرزها مواكبة البنك لأحدث الحلول المصرفية الرقمية التي يكون فيها البنك أقرب لعملائه من قطاع الشركات وما يقدمه من أداء متميز ونمو في عملياته المصرفية الرقمية المتصاعدة وتجربة العملاء المصرفية والابتكار والاستدامة للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتطوير في عام 2022.

وتهدف جوائز «Global Business Outlook Awards» إلى تكريم المؤسسات حول العالم، وهي مصممة لإبراز العمل المتميز للشركات والتنفيذيين عبر القطاعات. كما تهدف الجوائز إلى توفير منصة دولية لتعزيز الإتقان في المجالات المختلفة، والمواهب القيادية، والاستراتيجيات الناجحة، والإمكانات، والقطاعات المساهمة في خلق القيمة المضافة على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك وربة فيصل النصار عن سعادته البالغة بهذه الجائزة قائلاً: «فخورون بهذه الجائزة الجديدة التي تأتي تكليلاً لسعينا المتواصل نحو الاستثمار في تقنية المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية لتصبح تجسيداً حقيقياً لجهود البنك الدؤوبة نحو توفير أفضل الخدمات المصرفية التي تتميز بأعلى درجات الأمان والتقنيات الحديثة في القطاع المالي».

وتابع قائلاً: «إن التميز الملحوظ والتفوق الذي تتسم به الخدمات المصرفية جزء من استراتيجية بنك وربة لتوظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية وتطور منتجاته وخدماته المصرفية الإلكترونية وتبوءه مكانة ريادية في القطاع المصرفي لقطاع الشركات، مضيفاً أن «وربة « تمكّن من طرح خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية لقطاع الشركات ساهمت بشكل كبير بتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلباً أولاً للعملاء قطاع الشركات».

وأشار النصار إلى أن بنك وربة قام بتزويد عملائه بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، في الوقت الذي يمنح به العملاء الأريحية والسهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهي الأمر الذي عمل على زيادة وارتفاع غير مسبوق في قاعدة عملائه الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال خدمات تطبيق وربة على الهواتف الذكية.

واختتم النصار تصريحه بأن بنك وربة يركز جهوده على ما يقدمه لعملائه لقطاع الشركات من منتجات، وخدمات مصرفية مبتكرة، يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلباتهم، وأنماط أعمالهم التجارية المتنوعة، موضحاً أن «وربة» نجح في تحقيق قفزات كبيرة، في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة في السوق المحلي.

كما يعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسه في إثبات مكانته بالقطاع المصرفي الكويتي، حيث تصدّر مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، ويعتبر أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين من أفراد المجتمع، مما يجعله البنك الأقرب لهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لا سيما الخدمات الرقمية.

