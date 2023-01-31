بنك بوبيان يُعزز تعاونه مع كلية العلوم الإدارية

مال وأعمال

استمراراً للتعاون المثمر بين بنك بوبيان وجامعة الكويت، شهدت الفترة الماضية تكثيف مبادرات نقل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية بين البنك والجامعة، حيث حاضر العديد من قادة البنك في الجامعة للتحدث عن تجاربهم المصرفية والتطرق إلى أحدث التوجهات والتقنيات المتبعة في القطاع المصرفي، بالاضافة إلى عقد جلسات نقاشية مع هيئة التدريس وطلبة الماجستير وطلبة الجامعة بصورة عامة.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد تعليقاً على ذلك «يحرص بنك بوبيان على انتهاز جميع فرص التعاون التي تعزز تأهيل وتطوير كوادرنا الوطنية الشابة، ونقل خبراتنا إليهم إيماناً من بوبيان بأنهم مستقبل الكويت المشرق.

وأوضح الحماد ان بنك بوبيان قد عزز التعاون مع جامعة الكويت العريقة ووجه الجهود نحو نقل هذه الخبرات بصورة محترفة تحت الإدارة الأكاديمية للجامعة وذلك من خلال عدة مبادرات، بدأت بجلسات نقاش مفتوحة مع مختلف الكوادر الأكاديمية للجامعة بدءاً من هيئة التدريس ومروراً بطلبة الماجستير وانتهاء بطلبة الجامعة بصورة عامة». وأضاف «أهم ما يُميز هذه الجلسات انها شهدت تمثيلا وحضور مميزا البنك بوبيان على مستوى القيادات العليا، حيث حاضر كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد الذي تحدث عن رحلة ونجاح بنك بوبيان، والرئيسان التنفيذيان للبنك، عبدالله التويجري وعبدالسلام الصالح متحدثين عن تجربتهما الشخصية في القطاع المصرفي عموماً وعن تجربتهما في بوبيان بشكلٍ خاص، بجانب العديد من قيادات البنك مثل رئيس مجموعتي البيانات وتكنولوجيا المعلومات عبدالله خليفة النصف، مؤكداً حرص البنك على صقل مهارات الكوادر الوطنية ودعم خبراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي والمتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي».

ومن جانبه قال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. عادل الوقيان ان هذه اللقاءات تأتي لتسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم طلبة الكلية بشكل عام ومحاولة من الكلية لربط المحتوى الأكاديمي بالواقع العملي وإبراز أمثلة محلية ناجحة لدعم وتحفيز الطلبة وإظهار قدوات تحمس الطلبة للإبداع والاستمرار في عالم الاستثمار.

وأوضح د. الوقيان أن الهدف الأساسي من هذه الندوات وورش العمل هو زيادة وعي الطلبة بالقطاع المصرفي خصوصاً على المستوى المحلي وذلك ضمن جهود جامعة الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال بالاضافة إلى اتاحة الفرصة لهم لتلقي الأفكار والدروس والخبرات العملية من تجارب الضيوف.

ونوه د. الوقيان عن شكره القائمين على بنك بوبيان لتلبيتهم الدعوة والمساهمة في إنجاح هذه الفعّاليات وكذلك تفاعل الطلبة وحضورهم واهتمامهم، معرباً عن امله في استمرار هذا التعاون البنّاء.

من جانبه قال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي «نود أن نشكر جامعة الكويت وقياداتها على التعاون معنا لإضافة قيمة من خلال نقل معرفتنا وخبراتنا سواء إلى هيئة التدريس الموقرة أو إلى طلبة الجامعة على مختلف المستويات الدراسية، في ظل حرص قيادات البنك على نقل تجاربهم الشخصية بالإضافة إلى تجربة البنك وريادته المصرفية، وخصوصاً على صعيد الخدمات والمنتجات الرقمية عالمياً».

تأتي هذه المبادرة استمراراً للعلاقة المتميزة بين بنك بوبيان والطلبة في الجامعات، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والسعي المتواصل لنشر مفهوم الصيرفة الإسلامية وإبراز أهميتها ودورها في الاقتصاد العالمي، وكذلك بهدف تعزيز خبرة الطلبة وإثراء الخبرات التعليمية من خلال إتاحة الفرص التعليمية والتدريبية.

