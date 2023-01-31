«الوطني».. تدشين مبنى المستشفى الجديد بتبرع سخي

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني تقديم النموذج الرائد في تحمل المؤسسات الكبرى لمسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات جديدة وكبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كافة المستويات وخاصة الارتقاء بالرعاية الصحية وذلك من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات وفي مقدمتها، مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال الذي يستعد لتدشين مبنى جديد يتحمل بنك الكويت الوطني تكلفته بالكامل. استشاري أمراض الدم والسرطان للأطفال ومدير مستشفى بنك الكويت الوطني د. علي ملا علي سلط الضوء على آخر التطورات في المستشفى وخطط التوسع المستقبلية وإسهامات البنك في التطوير المستمر للمستشفى والتبرع السخي الذي قدمه. وقال ملا علي: «بنك الكويت الوطني يُقدم مثالا يحتذى به في التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ولعل الصرح الكبير المتمثل في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال خير برهان على ذلك».

وأضاف ملا علي: «الحاجة المتزايدة لتقديم الرعاية الصحية للحالات الإكلينيكية بطريقة تتماشى مع أعلى المعايير الطبية، دعت إلى ضرورة توسعة المستشفى، وكعادة بنك الكويت الوطني السباق في التزامه بالمسؤولية المجتمعية لاسيما الرعاية الصحية قدم تبرعاً سخياً بقيمة 13 مليون دينار، ليعطي بذلك إشارة البدء في التخطيط للمبنى الثالث (C) على مساحة 8 آلاف متر». واستعرض ملا علي كافة التفاصيل المتعلقة بالمستشفى وما يقدمه من خدمات حيث أوضح أن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال يتكون حاليا من مبنيين وكلاهما يكملان بعضهما البعض، حيث تم تدشين المبنى الأول (A) قبل 20 عاماً ويضم 3 أجنحة وأسرة المرضى ووحدة الحوادث والطوارئ التي تعمل على مدار الساعة للمرضى المسجلين في المستشفى، إضافة إلى صيدلية وبعض المختبرات التخصصية وفرع مبسط لقسم الأشعة.

أما المبنى الثاني (B) تم تشييده في عام 2017 ويشمل العيادات الخارجية والصيدلية الرئيسية ومختبر الخلايا الجذعية وجناح زراعة الخلايا الجذعية وعيادة الرعاية النهارية المفتوحة 24 ساعة أمام مرضى المستشفى الذين يحتاجون جرعات معينة أو نقل الدم وغيرها من الخدمات، إضافة إلى مكاتب الإدارة. بالنسبة إلى المبنى الثالث (C) فهو في طور التخطيط والتصميم، ومن المقرر أن يتم نقل جميع الأجنحة إليه بعد التشييد، كما أن هناك تفاصيل أخرى سيتم مناقشتها لاحقا مثل عدد الأسرة في المبنى الجديد لكنها ستكون كافية حسب الاحصائيات المتوفرة ونسبة الزيادة المتوقعة بأعداد المصابين في السنوات القادمة بما يوافر رعاية صحية على أعلى المستويات لجميع المرضى، فيما ستنقل جميع الأقسام الإدارية لاحقا إلى المبنى (A).

