334 مليون دينار خسائر البورصة في جلسة أمس

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 50?5 نقطة ليبلغ مستوى 7281?32 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?69 في المئة، وسط عمليات بيع ملحوظة.

وهبط اجمالي القيمة السوقية بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 334 مليون دينار من 46.96 مليار دينار في جلسة الاحد إلى 46.634 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.72 في المئة وبنحو 271 مليون دينار من 37.514 مليار دينار إلى 37.243 مليار دينار، وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 62 مليون دينار من 9.453 مليارات دينار إلى 9.391 مليارات دينار.

وتم تداول 126?8 مليون سهم عبر 10018 صفقة نقدية بقيمة 48?2 مليون دينار (نحو 146 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 31?02 نقطة ليبلغ مستوى 5642?89 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?55 في المئة من خلال تداول 59?6 مليون سهم عبر 3329 صفقة نقدية بقيمة 7?3 ملايين دينار (نحو 22?11 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 59 نقطة ليبلغ مستوى 8083?96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?72 في المئة من خلال تداول 67?2 مليون سهم عبر 6689 صفقة بقيمة 40?9 مليون دينار (نحو 123?9 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 23?9 نقطة ليبلغ مستوى 5713?36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?42 في المئة من خلال تداول 47?4 مليون سهم عبر 2229 صفقة نقدية بقيمة 5?5 ملايين دينار (نحو 16?6 مليون دولار).

