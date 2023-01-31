«الطائر الأزرق» يحلّق بإطلالته الجديدة إلى 20 وجهة عالمية مختلفة

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الوجهات التي سيتم تشغيلها لمواسم عام 2023، حيث حققت الشركة نجاحاً باهراً في العام الماضي بإطلاق وجهات متنوعة وجديدة والتي تأتي تلبية لإحتياجات عملائها الكرام ولمنحهم خيارات واسعة في مختلف دول العالم، كما يأتي إطلاق الوجهات الجديدة بناءً على توجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالتوسع في شبكة خطوطها وللوصول إلى نقاط تشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء.

وفي هذا الصدد، قالت مدير دائرة تخطيط شبكة الخطوط التشغيلية والتوزيع شروق العوضي بأن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة تلبي رغبات العملاء الكرام، مبينة أن الشركة تقوم بإعداد دراسات دقيقة حول جدوى هذه الاسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها، مشيرة في الوقت ذاته أن العديد من الوجهات في العام الماضي شهدت نجاحاً واستحساناً واسعاً من الجمهور مثل مدريد والدار البيضاء وتبليسي وغيرها من الوجهات».

وأضافت العوضي قائلة: «سيشهد العام 2023 إطلاق 20 وجهة حول العالم، حيث ستشغل الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتباراً من يونيو القادم إلى بودابست في هنغاريا بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الثلاثاء والسبت، وإلى ملقا في اسبانيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الثلاثاء والجمعة والاحد، وإلى سراييفو في البوسنة بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الخميس والاحد، وإلى ميكونوس في اليونان بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الأحد والاربعاء، وإلى أثينا بواقع رحلة واحدة بالاسبوع يوم الجمعة، وإلى فيينا في النمسا بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الثلاثاء والخميس والاحد، وإلى نيس في فرنسا بواقع رحلتين بالاسبوع أيام الثلاثاء والسبت، وإلى انطاليا في تركيا بواقع رحلتين في الاسبوع أيام الاثنين والخميس، وإلى طرابزون في تركيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وإلى بودروم في تركيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الاثنين والاربعاء والسبت، وإلى شرم الشيخ في مصر بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الاثنين والاربعاء والسبت، وإلى صلالة في عمان بواقع رحلتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والخميس، كما ستشغل الشركة رحلاتها إلى ازمير في تركيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع ايام الثلاثاء والخميس والاحد، بالاضافة إلى ذلك ستطلق الشركة رحلاتها إلى الاسكندرية في مصر بداية من شهر مارس بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الاثنين والجمعة والاحد».

وتابعت العوضي: «إن الخطوط الجوية الكويتية قامت بإضافة عدد من المدن الجديدة على جدول رحلاتها الشتوي بداية من شهر أكتوبر القادم وهي برشلونة في اسبانيا وبرلين في ألمانيا وأبها والعلا والطائف والقصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة».

من جانبه، قال مدير دائرة الخدمات الأرضية في الشركة عبدالله الحويلة: «مع الاعلان عن إطلاق وجهات جديدة في العام 2023، ركّزت الخطوط الجوية الكويتية جهودها على إطلاق منتجات جديدة تسهم في تقديم الخدمة متكاملة لعملائنا الكرام، وفي نهاية فبراير المقبل، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية (HOME CHECK-IN SERVICES) لركاب درجة الرويال المسافرين على جميع الوجهات فيما عدا وجهة نيويورك، وإلى حيث ان الخدمة تتضمن تخصيص سيارات جديدة مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بوزن الأمتعة وآلية انهاء اجراءات السفر واستخراج بطاقة بوابة الصعود على الطائرة (BOARDING PASS) وذلك من خلال إرسال حافلة مخصصة إلى منزل الراكب.

وأشار الحويلة إلى أن هذه الفكرة جاءت كإحدى أهم الخدمات المميزة التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية لعملائها الأعزاء وأحد الحلول الجديدة لتوفير الوقت على المسافر وتقديم أفضل سبل الراحة له وضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدم لمسافريها الكرام في طرح خيارات متنوعة أمامهم، وتعد خدمة إنهاء اجراءات السفر المنزلية خدمة مجانية واختيارية للمسافر على درجة الرويال، فبعد أن يقوم المسافر بانهاء خطوات حجز التذكرة على الموقع أو التطبيق الالكتروني الخاص بالخطوط الجوية الكويتية يختار خانة خدمة إنهاء اجراءات السفر المنزلية وذلك قبل وقت حجز التذكرة بـ 48 ساعة على الأقل، ثم بعد ذلك يتم إرسال سيارة إلى منزل المسافر قبل موعد مغادرة الرحلة بـ 24 ساعة لتسلم الأمتعة منه كما يتم اصدار بطاقة بوابة الصعود له على الطائرة.

وذكر الحويلة: «من ضمن توسعات الطائر الازرق الجديدة، ستقدم الخطوط الجوية الكويتية في نهاية فبراير المقبل خدمة توفير سيارات الليموزين لركاب درجات السفر المتميزة، وما على المسافر الكريم إلا بأن يقوم بالحجز على رحلة الذهاب عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالشركة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة ليتسنى إرسال سيارة خاصة إلى منزله وتوصيله إلى المطار وفي الوصول يقوم المسافر بطلب سيارة من مكتب مراحب في المطار لتوصيله من المطار إلى المنزل».

من ناحيته، قال مدير دائرة العمليات في الشركة الكابتن/ يوسف العلي: «إن الخطوط الجوية الكويتية على أتم الاستعداد لاستقبال المواسم الجديدة للعام 2023، حيث ان الطائر الازرق يمتلك أسطولاً شاباً يتكون من أجدد الطائرات المتنوعة الطرازات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية للطيران، كما توفر لعملائها الكرام أفضل سبل الراحة والترفيه على متن طائراتها منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى وجهته».

