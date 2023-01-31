سعر «بيتكوين» قفز 64 % إلى 38 ألف دولار في نيجيريا!

مال وأعمال

ارتفع سعر «بيتكوين» في نيجيريا إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات السوق وسط الجهود المستمرة من قبل البنك المركزي لدفع مواطنيه نحو «مجتمع غير نقدي».

وفيما تتداول العملة المشفرة الأكبر قيمة في العالم حول مستوى 23100 دولار، وقت كتابة هذه السطور، بلغ سعرها في بورصة العملات الرقمية النيجيرية «NairaEX»، نحو 37877 دولارا، بزيادة 64% تقريباً.

ويأتي ذلك الارتفاع في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي النيجيري فرض القيود على عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ضمن خطته لتسريع تحول المجتمع إلى مجتمع غير نقدي، وفقاً لما ذكره موقع «Coin Teleghraph»، واطلعت عليه «العربية.نت».

واعتباراً من 9 يناير، يُسمح للمواطنين في نيجيريا بسحب 20000 نيرة نيجيرية كحد أقصى - أي ما يُقدر بـ 43.50 دولارا - من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بشكل يومي، مع وجود حد أقصى يقدر 100000 نيرة نيجيرية، أي حوالي 217 دولاراً.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً قبل أيام فقط من تداول الأوراق النقدية الجديدة بهدف الحد من التضخم وغسيل الأموال، وقد فرض البنك المركزي موعداً نهائياً للنيجيريين، بحلول 24 يناير، لاستبدال عملاتهم البنكية القديمة ذات الفئة الأعلى بالعملة الجديدة.

ومع ذلك، عانى الناس من طوابير طويلة وسط شكاوى من عدم وجود وقتٍ كافٍ للوفاء بالموعد النهائي، مما دعا البنك لتمديد الموعد النهائي حتى 10 فبراير وفقا لما ذكرته شبكة «BBC».

