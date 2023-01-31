«KIB» يعزز مشاركته في حملة «لنكن على دراية»

مال وأعمال

ضمن إطار سعيه لتوسيع برنامجه المجتمعي الخاص بنشر الثقافة المصرفية والمالية بين فئات المجتمع، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه للعام الثالث على التوالي للحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من النصائح والإرشادات الاحترازية مع جمهوره عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، حول الاستخدامات الآمنة للبطاقات المصرفية أثناء تواجدهم خارج البلاد، لاسيما مع اقتراب موسم العطلة والسفر.

وبهذا الصدد، صرح مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان: «هدفنا من خلال هذه المشاركة الاجتماعية توعية مستخدمي البطاقات المصرفية بجميع أنواعها عن كيفية المحافظة على أصولهم وحماية معلوماتهم ضد مخاطر الاحتيال والاختراقات والسرقة وما إلى ذلك، لذلك، هناك بعض الممارسات التي ننصح عملاءنا باتباعها بشكل عام، للوصول للاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية وضمان سرية بياناتها، من بينها على سبيل المثال، تحميل تطبيق «KIB موبايل» وتفعيل خدمة رسائل الإخطارات notification أو الرسائل النصية SMS، لمتابعة ومراقبة استخدامات البطاقة والعمليات المصرفية التي تمت عليها، مع حفظ البطاقة بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمنع حدوث أي تلف بها».

مضيفاً خلال هذه المشاركة أنه يجب على مستخدمي البطاقات حفظ أرقامها السرية جيداً، وعدم كتابتها أو مشاركتها مع أي شخص كان على الإطلاق، كما أوصى بعدم مشاركة رموز المرور (OTP) لعمليات الشراء عبر الانترنت، مع تأكيده أن البنك لم ولن يطلب من عملائه أو غيرهم على الإطلاق أي معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل أسم المستخدم، أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة المصرفية، أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، سواء عبر البريد الإلكتروني او عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق «WhatsApp» أو شفهياً عبر مكالمة هاتفية.

وحذر السويدان كذلك من الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في الأماكن العامة بغرض تصفح موقع KIB الإلكتروني، وتسجيل الدخول للحسابات المصرفية، حيث عادةً ما تكون تلك الشبكات والأجهزة غير مؤمنة بصورة كاملة.

وبالنسبة للبطاقات المصرفية بذاتها، لفت السويدان إلى أهمية تأكيد العميل المسافر على صلاحية بطاقاته كافة قبل المغادرة، والتحقق من سريانها طوال مدة سفره، وإذا كانت بطاقة ائتمانية، فلابد أيضاً من ضمان كفاية حدودها، منوهاً بضرورة تواصل العملاء مع KIB لتحديث بياناتهم بصورة مستمرة، وإخطار البنك قبل السفر بالدول المخطط لزيارتها، إضافة إلى تحديد البطاقات المستخدمة، وذلك من أجل تجنب إيقاف أي من تلك البطاقات، علماً بأن بعض من البنوك تقوم بشكل احترازي بإيقافها على الفور لتحمي عميلها عند الشك بإجراء عمليات دفع أو سحب غير مألوفة لدى بعض البلدان على أي من بطاقاته.

وتابع السويدان متوجهاً بسلسلة من التعليمات التي ينصح KIB عملائه بالعمل بها فيما يخص معاملاتهم المصرفية واستخدام بطاقات البنكية خارج دولة الكويت، بدءاً باختيار العملة المحلية للدولة عند أي عملية دفع تجرى عبر أجهزة «نقاط البيع»، وليس بالدينار الكويتي، تجنباً لرسوم الصرف والتحويل الإضافية، والحرص على مراجعة شاشة جهاز «نقطة البيع» والفاتورة حتى يتم التأكد من المبلغ قبل إتمام الدفع، موصياً كذلك بعدم ترك العميل للسطور الخاصة برسوم الخدمة (الـ Tip) أو بإجمالي المبلغ الموجودة على الفاتورة فارغةً بدون بيانات، ورسم خط لشطبها لتفادي أي عملية احتيال، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال العمليات المرفوضة، للرجوع إليها إذا طلبها البنك.

ودعا العملاء من باب الاحتياط إلى توخي الحذر من اقتراب أي شخص بمسافة غير آمنة عند استخدامهم لأجهزة السحب الآلي ATM، سواء داخل الكويت أو في الخارج، مع تجنب طلب أي مساعدة من أي شخص ما لإجراء أي عملية على تلك أجهزة، فضلاً عن التأكد من سلامة الجهاز وخلوه من أي أجهزة أخرى غريبة أو غير مألوفة بجانبه أو عليه يكون متصل به، وعدم استخدام الأجهزة المتواجدة في الأماكن الغير عامة أو المظلمة، وعند استخدام الجهاز بشكل آمن، أوصى السويدان بعدم ترك إيصال الصراف الآلي على الجهاز، أما في حال حجزت البطاقة داخل جهاز السحب الآلي ATM خارج البلاد، أوضح أنه يجب على العميل سرعة التواصل مع مركز الاتصال في KIB للتأكيد من إيقاف البطاقة قبل مغادرة موقع الجهاز.

وبعد عودتهم سالمين من رحلتهم الممتعة، أفاد السويدان في نشرته التوعوية بأنه من الأفضل للعملاء تغيير الرقم السري لبطاقاتهم مباشرةً، وتعيين بعض الوقت للتحقق من جميع كشوفات الحساب الخاصة بالبطاقات المصرفية بعد ومراجعتها مع الإيصالات والفواتير المدفوعة، إلى جانب الإبلاغ فوراً عند وجود أي تناقضات أو عمليات سحب غير مألوفة أو معاملات مشبوهة.

وشدد في ختام نشرته على أن KIB يولي اهتماماً كبير لخدمة ومساندة عملائه أثناء سفرهم خارج البلاد، ولهذا السبب، يتيح لهم البنك إمكانية التواصل مع ممثليه على مدار الساعة، عن طريق المساعدة الهاتفية عبر مركز الاتصال على الرقم: (1866866)، أو الرقم (96522957300+) المخصص للمكالمات الدولية، كما ذكر السويدان أن قنوات البنك الإلكترونية للتواصل تشمل كل من: خدمتي «Live Chat» و«KIB أونلاين» على الموقع الإلكتروني www.KIB.com.kw، والخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية، أو التواصل عن طريق الـ«WhatsApp» المسجل على رقم KIB المحلي (1866866+)، والمخصصة للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.

