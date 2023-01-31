الأهلي المتحد يعلن غداً الرابح بـ 100 ألف دينار

مال وأعمال

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الاول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يقام غدا (الأربعاء) السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100,000 دينار كويتي، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد.

وبهذه المناسبة، أفادت رئيسة إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأضافت خزعل: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد».

وأكدت خزعل: يسهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يسهم في تغير حياة عملائه إلى الأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تساهم في إدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك الكرام. الجدير بالذكر أن حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية يقدم مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الإحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

