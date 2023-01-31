بنك الخليج يطلق حملة لأفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت

مال وأعمال

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أطلق بنك الخليج حملة لتسليط الضوء على برنامج «نقاط الخليج»، أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران حول العالم، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300,000 فندق حول العالم. كما يقدم البنك لعملائه مستخدمي خدمة Apple Pay فرصة الحصول على 15% استرداداً نقدياً عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية من بنك الخليج في جميع المطاعم والمقاهي داخل وخارج الكويت وذلك في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.

ويمنح برنامج نقاط الخليج العملاء مزايا عديدة، منها: فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال السنة، وكسب اميال السفر على الرحلات عند استبدال النقاط من شركة الطيران المفضلة لديهم، والحصول على نقاط إضافية عند سداد القيمة المتبقية من الحجز والدخول التلقائي في البرنامج لجميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية، كما أنه لا يوجد حد أدنى للدفع لكسب النقاط واستبدالها بتذاكر سفر مجانية على جميع خطوط الطيران. وإلى جانب برنامج نقاط الخليج المميز يحرص البنك على توفير فرص متنوعة طوال العام للاسترداد النقدي، وباعتبار أن خدمة Apple Pay» «هي أحدث خدماتنا، وفرنا لمستخدميها فرصة الحصول على استرداد نقدي بنسبة 15%، لجعل عمليات الدفع أكثر راحة وأمانا ومكافأة، مشيرة إلى أن العرض سارٍ إلى 15 فبراير المقبل، في حين سيتم ايداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة العميل بحلول 9 مارس 2023. يذكر أن جميع حاملي بطاقات بنك الخليج يدخلون برنامج النقاط تلقائياً ويمكنهم استعراض واستبدال نقاطهم من خلال حساب «الأونلاين» الخاص عن طريق الإنترنت أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجياً.

