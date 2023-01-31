مصفاة ميناء الأحمدي تصدر أولى شحناتها من الديزل المطور

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن مصفاة ميناء الأحمدي صدرت أولى شحناتها من وقود الديزل المطور للأسواق الأوروبية وذلك على متن الناقلة «POLAR ACE».

وقالت الشركة بلغت كمية الشحنة التي تتطابق مع المعايير والمواصفات البيئية والعالمية، وتتناسب مع الأجواء الباردة، نحو 38 ألف طن، وقد تم تصديرها بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

وفي إطار اَخر استقبلت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب في مركز المراقبة والتحكم (C4-I) التابع للشركة، وفداً من القيادات الأمنية، ضم كلا من مدير الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء بحري طلال المؤنس، ومدير الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد حمود الشريان، ومدير أمن الموانئ العقيد يوسف عبدالله، ومساعد مدير إدارة الموانئ النفطية العميد فهد عابد، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة عبدالعزيز الدعيج.

وقد أشادت الخطيب بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية في الدولة لمساندة منظومة أمن الشركة، من أجل توفير متطلبات الأمن والحماية اللازمة لموظفيها ومنشآتها وممتلكاتها، منوهة بمستوى التعاون العالي والمستمر الذي تبديه القيادات الأمنية في تعاملها مع احتياجات الشركة، والقطاع النفطي بشكل عام في هذا الجانب الحيوي المهم.

وأكدت الخطيب أهمية اللقاءات المباشرة مع القيادات الأمنية، للاستماع إلى ملاحظاتهم، والاستفادة من خبراتهم الواسعة في مختلف القضايا الأمنية، معربة عن تقديرها للجهود المتميزة التي تبذلها جميع جهات الدولة المعنية بتوفير الحماية لمواقع ومنشآت الشركة.

واطلع أعضاء الوفد الأمني خلال الزيارة على أهــداف ومكونــات ورؤية المنظومـة الأمنيـة التابعة للشركة، واستمعوا إلى شرح حول مشاريعها الاستراتيجية، وآلية العمل والمراقبة، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

